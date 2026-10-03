Montella'dan 3-0 sonrası istifa tezahüratlarına yanıt: "Kulak asmak istemiyorum"

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Bu sonuçla Montella, Piontek'in Kasım 1992-Şubat 1993 döneminden bu yana Türkiye'nin başında üst üste üç resmi maç kaybeden ilk yabancı teknik direktör oldu.

"A Ligi'nde olmak suç değil, ayrıcalık"

Montella, alınan mağlubiyetin ardından oyuncularını suçlamadığını belirterek A Ligi seviyesinin zorluğuna dikkat çekti.

"A Ligi'nde olmak suç değil, ayrıcalık. Çalışmaya, kendimizi geliştirmeye, en iyisini yapmaya devam etmeliyiz. Futbolcularımızı suçlamıyorum. Futbolda farklı farklı seviyeler vardır, A Ligi de böyle bir seviye."

İtalyan teknik direktör, takımın gelişimi için çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Futbolcuları suçlamanın bir manası yok. Kimsenin suçu yok. Ben bile sahada yüreğimle mücadele ediyorum. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

"Eleştirilere kulak asmak istemiyorum"

Maçın ardından kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili de konuşan Montella, bu yorumlara odaklanmak istemediğini söyledi.

"Şu anki eleştirilere kulak asmak istemiyorum. 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittik. A Ligi'ne bu futbolcularla çıktık. Avrupa Şampiyonası'na bu futbolcularla gittik."

Eksik oyunculara dikkat çekti

Montella, Belçika karşısında önemli oyuncuların eksikliğinin hissedildiğini belirterek Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Mert Müldür'ün yokluğuna dikkat çekti.

"Takımımız birliktelik içinde. Çok önemli eksiklerimiz var. Çok hissediliyor; Hakan, Kenan ve Orkun. Ayrıca Mert Müldür de önemli bir eksik. İlk 11'de başlayan futbolculardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Montella, yoğun maç temposuna da vurgu yaparak, "3 günde 1 bu seviyede kendimizi tartıyoruz. Bu da gelecekteki çalışmalar için bir hazırlık." değerlendirmesinde bulundu.