Montella'dan Fenerbahçe açıklaması

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hakkında çıkan kulüp iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir televizyon kanalına konuşan İtalyan teknik adam, sözleşmesini yenilerken Türkiye ile Dünya Kupası hedefi koyduklarını belirterek mevcut odağının tamamen milli takım olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe iddialarına cevap veren Montella, "Sözleşme yenilediğimde başkanımızla beraber Dünya Kupası hayalini kurmuştuk. Türkiye Milli Takımı o süreçteydi, Dünya Kupası'ndan uzun yıllardır uzaktı. Bunun hayalini kurdum ve başardık, çok mutlu oldum" dedi.

Kulüp takımlarına dönme ihtimaliyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan deneyimli çalıştırıcı, saha atmosferini özlediğini ancak önceliğinin değişmediğini vurguladı.

Montella, "Bir teknik adam olarak sahanın kokusunu özlüyorsunuz ama benim tek düşüncem Türk Milli Takımı ve başarısı için mücadele ediyorum. Sahayı özlüyorsunuz ama Türk Milli Takımı'nda olmak gurur verici" ifadelerini kullandı.

Son dönemde adı çeşitli kulüplerle anılan Montella'nın, Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı da öne sürülmüştü.