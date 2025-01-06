Mourinho soruyu duyunca canlı yayını terk etti: Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar!

Süper Lig'de 18. haftanın kapanış haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren Jose Mourinho, kendisine puan farkını kapatıp kapatamayacaklarına dair gelen soru üzerine sinirlenerek yayını terk etti.

"Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar!"

Puan farkına dair soruya Mourinho, "Neden gerçeği saklıyorsunuz. Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar! Neden korkuyorsunuz. Biliyorum gazetecisiniz, ben de gazeteci olabilirdim, tamam ama neden korkuyorsun. Puan farkı oynanan futboldan kaynaklı mı! Gerçeği konuşun. Bana sormayın" cevabını verdi.

Mourinho bu açıklamasının ardından röportajı terk etti.