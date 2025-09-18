  1. Ekonomim
Mourinho'dan Ali Koç açıklaması: Ayrıldığımdan beri defalarca konuştu

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Başkan Ali Koç ile ilgili "O ayrıldığımdan beri defalarca konuştu ama bizi eleyen oyuncunun (Kerem Aktürkoğlu) neden o maçtan sonra transfer edildiğini hiç açıklamadı" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz basınına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kendisinden farklı bir davranış biçimi olduğunu anlatarak "O ayrıldığımdan beri defalarca konuştu ama bizi eleyen oyuncunun (Kerem Aktürkoğlu) neden o maçtan sonra transfer edildiğini hiç açıklamadı." dedi.

Portekiz ekibi Benfica'ya teknik direktör olması hakkında sorulan soruyu da cevaplayan Mourinho, uçağa binmeden önce Benfica ile ilgilenip ilgilenmediğinin sorulduğunu, kendisinin de "Evet, ilgilenebilirim" cevabı verdiğini ifade etti.

Benfica'ya gelmesinin "kariyer kutlaması" olmayacağını dile getiren 62 yaşındaki çalıştırıcı, "Benfica yönetimi resmi olarak bana ilgilenip ilgilenmediğimi sordu ve Portekiz'e döndüğümde insanlarla konuşmaktan mutluluk duyacağımı söyledi. Benfica'ya dönersem bu, ne kariyer kutlaması, ne de 25 yıl sonra eve dönüş olacak." dedi.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenmesinin ardından teknik direktör Mourinho ile yollarını ayırma kararı almıştı.

