  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Mourinho'dan Fenerbahçe ayrılığı sonrası sürpriz karar! Benfica ile anlaştı
Takip Et

Mourinho'dan Fenerbahçe ayrılığı sonrası sürpriz karar! Benfica ile anlaştı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ, Benfica'yı 2 farklı yenilgiden geri dönerek 3-2 mağlup etti. Azerbaycan ekibinin tarihindeki ilk Devler Ligi galibiyetini alması sonrası Benfica'da teknik direktör Bruno Lage'ın görevine son verildi. Portekiz ekibinin yeni hocasının Jose Mourinho olacağı iddia edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mourinho'dan Fenerbahçe ayrılığı sonrası sürpriz karar! Benfica ile anlaştı
Takip Et

Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı 3-2 mağlup etti. 2 farklı yenilgiden geri dönere tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini alan Azerbaycan ekibinin zaferi sonrası Benfica'da teknik direktör Bruno Lage'ın görevine son verildi.

CNN Portekiz ve A Bola'da yer alan haberlere göre Benfica, Bruno Lage'ın görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu oturtmak istiyor. 

Fenerbahçe'nin görevine son verdiği Portekizli çalıştırıcının Benfica ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Karabağ maçının ardından açıklamalarda bulunan Benfica Başkanı Rui Costa, Jose Mourinho iddialarıyla ilgili olarak, "Burada isimlerden bahsetmenin bir anlamı yok. Benfica'nın şu anda bir teknik direktörü yok. Maçtan sonra yaşanan tek şey Bruno Lage ile yapılan görüşme ve dolayısıyla Bruno Lage'ın ayrılışıydı. Bugün ne bir teknik direktör atandı ne de gelecekte Benfica'yı temsil edecek bir teknik direktörden bahsedildi. Şimdi, elbette, daha önce de söylediğim gibi, Cumartesi günü Vila das Aves'te Benfica'nın yedek kulübesinde bir teknik direktörün olması için hazırlık yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 17 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 17 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Ev sahipleri dikkat! Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?Ev sahipleri dikkat! Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?Ekonomi
Emekli olmak için en iyi ülkeler listelendi: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?Emekli olmak için en iyi ülkeler listelendi: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?Gündem
Trafikte sürücüler, "Lütfen ambulansa yol ver" anonsunu radyodan duyacakTrafikte sürücüler, "Lütfen ambulansa yol ver" anonsunu radyodan duyacakGündem

 

Spor
A Milli Erkek Voleybol Takımı, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi
A Milli Erkek Voleybol Takımı yenilgisiz lider
Onikişubat’ın Yeni Gururu: Belediyespor Voleybol Takımı resmen kuruldu
Onikişubat’ın Yeni Gururu: Belediyespor Voleybol Takımı resmen kuruldu
Türkiye Finans’ın ana sponsoru olduğu Gurme Run Gaziantep Yarı Maratonu gerçekleşti
Türkiye Finans’ın ana sponsoru olduğu Gurme Run Gaziantep Yarı Maratonu gerçekleşti
Beşiktaş'tan Orkun Kökçü için itiraz
Beşiktaş'tan Orkun Kökçü için itiraz
UEFA ve TFF'den Beşiktaş Park'ta inceleme
UEFA ve TFF'den Beşiktaş Park'ta inceleme
Kaçkar Dağları’nda dev maraton turizme doping olacak
Kaçkar Dağları’nda dev maraton turizme doping olacak