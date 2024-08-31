Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması: Zeki ve pragmatik bir karar verildi

Fenerbahçe, Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından galibiyeti değerlendiren Teknik Direktör Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"2. yarıda biraz düşüş yaşadık"

"Ben de herkes gibi bugünü saygıyla kutluyorum. Bütün Türk halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Bugün galibiyeti hak ettik ama ikinci yarının 15-20 dakikası çok hoşuma gitmedi. Biliyordum ilk yarıda yaptığımız baskıyı 90 dakika boyunca sürdürmemiz kolay olmayacaktı. 2. yarıda biraz düşüş yaşadık. Topla oynamayı, topu tutmayı seven bir takıma karşı bu düşüşü yaşadığınız zaman onlara hayatta kalma fırsatı veriyorsunuz. Ama ikinci golü bulduktan sonra maçı bitirdik.

"Hafta boyunca bu baskıya çalıştık"

Takım taktiksel Futbol kültürü anlamında gelişti. Bu da takımın farklı şeyleri ve planları yapabilme beceresinin geliştiği anlamına geliyor. Başakşehir maçında rakibimizi izlemiştim ve onların oyun kurmayı ve topu tutmayı ne kadar sevdiğini görmüştüm. Dolayısıyla hafta boyunca bu baskıya çalıştık. Bu baskıyı yaparken de çok fazla risk aldık. Savunma hattımızda pek çok kere adam adama bıraktık. Bu şekilde olmasını istedik oyunumuzun. İlk yarıda daha fazla goller atamamış olmamız üzücü. Maç aslında ilk yarıda da bitebilirdi. İkinci yarıda onlara hayata dönme fırsatı verdik ve bize problemler yarattılar.

"Amrabat transferi hakkında bilgi vermediler"

Başkanımız, direktörlerimiz benim nasıl biri olduğumu biliyorlar. Dolayısıyla maçtan önce bana bu transfer (Amrabat transferi) hakkında bilgi vermediler. Çünkü benim tek odağımın maç olduğunu biliyorlardı. Şimdi maç bitti artık bu transferle ilgili bana bilgi verecekler. Ama bildiğim bir şey var ki benim iyi takımım var, iyi bir kadroya sahibim.

Hakem yorumu

Çok genç bir hakem vardı sahada. Gerçekten çok iyi bir karakter. İyi ve doğru kararlar verdi. Oyunun kontrolünü iyi sağladı. Sarı kartlarda doğruydu. Kendisini tebrik ediyorum

"Ferdi vücut olarak buradaydı ama ruhu burada değildi"

Harika bir oyuncu kaybettik ama aslında kaybetmedik. Kulüp Ferdi'yi satmayı hiç istemedi. Elinde tutmak istedi. Kulüp, Ferdi'ye harika bir teklif yaptı. Kabul etseydi Avrupa'nın en çok kazanan bek oyuncularından biri olacaktı ama oyuncu gitme kararı verdi. Zaten oynamış olduğu maçlardan da bunu hissedebiliyordunuz. Harika performansını gösteremiyordu. Vücut olarak buradaydı ama ruhu burada değildi. Direktörümüz onun kalabilmesi için her şeyi yaptı. Kendisi çok çok iyi bir oyuncu. Karar, zeki ve pragmatik. Harika bir oyuncu gitti takımımızdan, kendisi zaten burada değildi. Biz yolumuza devam etmeliyiz. Elimdeki oyunculara çok inanıyorum."