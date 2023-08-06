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Mubadala Açık'ta kazanan Coco Gauff

ABD'li tenisçi Coco Gauff, ülkesinde düzenlenen Mubadala Açık turnuvasında kupanın sahibi oldu.

Haber Merkezi
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Başkent Washington'ın ev sahipliği yaptığı Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 500 serisi turnuvasının tek kadınlar finalinde, Gauff ile Yunan Maria Sakkari karşılaştı.

Gauff, 1 saat 24 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek bu yıl ikinci turnuva zaferini yaşadı.

Turnuva tarihinin en genç şampiyonu unvanına ulaşan 19 yaşındaki tenisçi, WTA Turu organizasyonlarında ise dördüncü kupasını kazandı.