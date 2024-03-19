Muslera bilmecesi çözüldü... Dursun Özbek'ten sözleşme açıklaması

RAMS Park'ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kalecileri Fernando Muslera ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını ifade etti.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcularla gerekli görüşmelerin yapıldığını ifade eden Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Muslera, Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmelerinin hepsi yenileniyor. Bununla ilgili çalışmamız sonuçlandı. Muslera'yla bizzat görüştüm. Galatasaray'a hizmet etmekten son derece memnunlar ve Galatasaray da onların başarılı performansını değerlendirmek durumunda. Erden kardeşim de bu açıklamayı yaptı. Bu futbolcularla ilgili sözleşmelerin yenilenme süreci halloluyor, bir problem yok. Muslera'yla 1+1 anlaşmayı düşünüyoruz."