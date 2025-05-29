Muslera Galatasaray’a resmen veda etti: Son maçım olacak

Galatasaray’ın yıldızı Fernando Muslera, Başkan Dursun Özbek ile katıldığı basın toplantısında yarın son maçına çıkacağını duyurdu. Başkan Özbek ise Muslera’nın yeni görevine ilişkin detayları paylaştı. Basın toplantısından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

"Türkiye'deki sporseverlerin gönlünde taht kurdu"

Dursun Özbek, "Nando'nun yanında olmayı özellikle istedim. Galatasaray'a emekleri için teşekkür ederim. Bizim için yabancı futbolcu değil, bizden yani içimizden birisi. 14 sezon sarı-kırmızılı forma için ter dökmüş çok değerli kardeşim. Mücadeleden kaçmayan çok değerli bir Galatasaraylı. Güleryüzü ve efendiliği ile Türkiye'deki tüm sporseverlerin gönlünde taht kuran önemli birisi.

"Nando'ya veda etmiyorum çünkü..."

Bu ülkede çocukların Nando'nun formasıyla maçlara gittiğini gördük. Ülkemizde bu gurur sahip olan çok az kaleci ve sporcu olduğunu düşünüyorum. "Nando'ya veda etmiyorum çünkü dünya futbolunda önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki dönemde Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek. Kendisiyle protokol de imzaladık. Galatasaray'ın başarısı için uluslararası alanda bizi temsil edecek." dedi

Muslera: Başakşehir son maçım

Muslera, "Başakşehir son maçım olacak. Gurur duyduğum 14 seneden sonra herkese teşekkür ediyorum. Beni buraya getiren Daniel Fonseca'ya, Fatih Terim'e, Taffarel'e teşekkür ederim. Hayatımın en doğru kararıydı.

"Çok büyük teknik adamlarla 14 sene geçirdim"

Bu ülkeye tek başıma geldim ama şimdi ailemle birlikte dönüyorum. Çok büyük oyuncular ve çok büyük teknik adamlarla 14 sene geçirdim. Başkanımıza teşekkür ederim, çok iyi teklifleri kalmam için kabul etmedi. Benim için bir ağabey. Okan Buruk'a teşekkür ederim, çok iyi bir teknik adam. Türkiye'nin en iyisi olduğunu gösterdi. Taraftarlarımıza 14 sene için sevgi, saygı ve mutluluk verdiler. İyi ve kötü günümde yanımda oldular. Dünyanın en büyük kulübünün taraftarısınız. Bu kulübü bırakmayın ve hep yanında olun" ifadelerini kullandı.

Muslera duygusal anlar yaşadı

Galatasaray'a veda eden Fernando Muslera, basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı.