Muslera oynayabilecek mi? Okan Buruk'tan açıklama geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculardan Kaan Ayhan ile birlikte Young Boys karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"İyi durumdayız"

"İyi durumdayız. Motiveyiz! Kazanmak için çok fazla motivasyonumuz var! Geçen sene bunu başarmıştık, doğru şekilde temsil etmiştik Türk futbolunu. Hem benim, hem oyuncularımın motivasyonu yüksek. Bahanemiz yok..."

"Oynayabilecek durumda olduğunu düşünüyoruz

"Muslera antrenmana çıktı. Takımla da deneyeceğiz. Oynayabilecek durumda olduğunu düşünüyoruz."

"Sakin olmamız, sabırlı olmamız gerekiyor. Maç başladı hemen 2 gol atmamıza gerek yok, tabii ki olursa hayır demem. Maçı kazanıp üst tura çıkmak istiyoruz. Baskı ve stres yapmadan... Taraftarlarımızdan da bunu isteyeceğim."

"Geçen sürede herkesin bizimle olduğunu net bir şekilde hissetmedik. Herkesin oyunculara, teknik heyete, yönetime herkesin şu anda dışarıda gösteremediğimizi görüyoruz... Çok büyük bir yüzde yanımızda oldu önemli olan da bu."

"Daha avantajlı bir skorla buraya gelmek isterdik"

"İlk maçı oynadık. Rövanş sahamızda. Daha avantajlı bir skorla buraya gelmek isterdik. Galatasaray'ın hedefi her maçı kazanmak. Yarın da elimizden geleni yapacağız. Yarın skor önemli. Biz her takıma karşı kazanmak için oynadık. Yarın aynı kafayla ve aynı yapıyla oynayacağız. Yarınki maçta önce sabra ihtiyacımız var, hem bizim hem taraftarımızın. Tutkumuz, konsantrasyonumuz çok yüksek. Oyuncularımız, taraftarımız ve benim için Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli. Bunun zevkini aldık. Oynadığımız futbolla bunu net bir şekilde gösterdik. Amacımız kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Önemli bir kadromuz var."

"Şampiyonlar Ligi'ne katılım kutlaması için sabırsızlanıyorum"

"Oyuncularıma güveniyorum. Kaliteli kadronun sakin kalıp, kendine güvenip, oyunu doğru şekilde yönettiğimizde Şampiyonlar Ligi'nde olacağız diye düşünüyorum. İlk maçta özellikle savunma anlamında iyi işler yapmamıştık. Bu sefer takım savunmasını daha iyi yapmalıyız. Yeteneklerimizi ortaya koyduğumuzda sonuç gelecektir. Son 2 senede yarattığımız atmosferi, taraftarımızla yapıp Şampiyonlar Ligi'ne katılım kutlaması için sabırsızlanıyorum."

"Batshuayi ve Icardi birlikte oynayacak mı?" sorusuna yanıt

"Oyun içerisinde ikisiyle beraber oynadık. Maçın başı sonu dakikasını değerlendireceğiz. Antrenmanlarda zaman zaman çalışıyoruz. Onla ilgili kararı yarın vereceğiz. Kim oynarsa oynasın kendi görevini en maksimum ve en doğru şekilde yaptığında başlayacak 11, kenardan gelecek 5 oyuncu önemli. Kim oynarsa oynasın kendi görevini en doğru şekilde yaptığında turu geçmek için en büyük aday biz olacağız. Futbol şansı da inşallah bizimle olur, bu da önemli. Kadroyla ilgili son kararı yarın vereceğiz."

Muslera'nın sakatlığı

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, 21 Ağustos'ta gerçekleşen, Young Boys maçında yaşadığı sakatlığın ardından ikinci yarıda görev yapamamıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'un konuğu olan Galatasaray'da Fernando Muslera maçı tamamlayamadı.

45+7. dakikada sakatlık geçiren deneyimli kaleci için sağlık görevlileri oyun alanına gelmişti.

Sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya çıkamayan Muslera yerini Günay Güvenç'e devretti.

Öte yandan Young Boys kalecisi David von Ballmoos da sakatlanıp 32. dakikada yerini yedek kaleci Marvin Keller'e devretmişti.