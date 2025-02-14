Muslera'dan ayrılık sorusuna tepki: Futbolu bırakmamı mı istiyorsunuz tam şu anda

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 4-1'lik skorla AZ Alkmaar kazandı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

Muslera, "Tam unutmalık maç. Baştan sona oynamadık. İyi bitiremedik. Rakip her taraftan kalemize geldi. Her zaman bir şansınız vardı. Şimdi evimizde oynayacağız. Orada güçlü olmamız gerekiyor mental olarak. Kendimizi eleştirmemiz gereken çok şey var, bunu yapacağız. Olan oldu. Bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor" dedi.

"'Zamanı gelince konuşurum' demiştin, şu anda bazı konuları konuşmanın zamanı mı? Kariyeriyle ilgili olabilir, eleştiriler olabilir" şeklindeki soruya tepki gösteren Muslera, "Futbolu bırakmamı mı istiyorsunuz tam şu anda" yanıtını verdi.