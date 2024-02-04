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Muslera'ya sürpriz transfer teklifi: Galatasaray'dan ayrılacak mı?

13 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera için sezon sonunda bir transfer teklifi yapılacağı iddia edildi.

Haber Merkezi
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Muslera'ya sürpriz transfer teklifi: Galatasaray'dan ayrılacak mı?
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Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'un Muslera'ya transfer teklifi götüreceği belirtildi.

Eflatun sarılı kulüp, tecrübeli kaleciye sezon sonunda 2 yıllık mukavele önerecek.

Haberde Eyüpspor'un Fernando Muslera'ya yıllık 2 milyon Euro kazanacağı bir sözleşme sunacağı ifade edildi.

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