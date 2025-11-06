Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nün 2025 yılı sahipleri belli oldu

Yaşamı boyunca sporun birleştirici ve dönüştürücü gücüne tutkuyla inanan, sporu kişisel ve toplumsal gelişimin ayrılmaz parçası olarak gören Mustafa V. Koç’un idealleri ışığında, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle hayata geçirilen “Mustafa V. Koç Spor Ödülü”, bu yıl dokuzuncu kez sahiplerini buldu.

Kalıcı teması “Olimpik değerlere katkı” olarak belirlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü, Koç Ailesi üyeleri, Koç Holding ve Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, TMOK yöneticileri ve seçkin davetlilerin katılımıyla 5 Kasım 2025’te Divan Kuruçeşme’de gerçekleştirildi. Olimpik ve Paralimpik kategorilerde verilen ödüllerin yanı sıra bu yıl ilk kez “Yaşam Boyu Spora Katkı Ödülü” adıyla yeni bir kategori de hayata geçirildi. 85 aday arasından yapılan değerlendirme ile Olimpik kategoride milli eskrimci Dr. Enver Yıldırım, Paralimpik kategoride milli masa tenisçi Abdullah Öztürk ve Yaşam Boyu Spora Katkı Ödülü’nde Olimpiyat Şampiyonu efsane güreşçi Ahmet Ayık ödüle layık görüldü.

Caroline N. Koç: Spor sadece rekabet değil; insanları bir araya getiren, farklılıklarımızı anlamaya davet eden evrensel bir dildir

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç, törende yaptığı konuşmada Mustafa V. Koç’un spora olan tutkusunu ve değerlerini vurguladı.

Caroline N. Koç, “Sporu insanın kendini aşma yolculuğu olarak gören Mustafa’yı, her daim temsilcisi olduğu dostluk, mükemmeliyet ve saygı gibi olimpik felsefenin kuruluşu olan değerlerle birlikte anmak, hepimiz için büyük bir gurur. Bugün çatışmaların ve kutuplaşmaların arttığı bir dünyada yaşıyoruz. Böylesi bir dönemde farklılıklarımızı bir kenara bırakıp, birlik olmaya, birbirimizi anlamaya her zamankinden fazla ihtiyacımız var. İşte bu yüzden, sporun temsil ettiği değerlere daha sıkı sarılmalıyız. Çünkü spor sadece rekabet değil; insanları bir araya getiren, farklılıklarımızı anlamaya davet eden evrensel bir dildir” dedi.

Caroline N. Koç: Yaşam Boyu Spora Katkı Ödülü ile bir ömür boyunca spora farklı alanlarda katkı sunmuş ve gelecek kuşaklara ilham olmuş isimleri onurlandıracağız

Caroline N. Koç her yıl olimpik ve paralimpik sporcuya takdim ettikleri ödüllere bu yıl yeni bir kategori eklediklerini ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaşam Boyu Spora Katkı Ödülü ile bir ömür boyunca spora farklı alanlarda katkı sunmuş ve gelecek kuşaklara ilham olmuş isimleri onurlandıracağız. Çünkü inanıyoruz ki sporun gücü, yalnızca başarılarla değil, adanmışlıkla ölçülür. Öte yandan, bu ödülün maddi karşılığını, kazananlar adına yapacağımız bağışlarla Vehbi Koç Vakfı çatısı altında oluşturduğumuz özel bir fon aracılığıyla genç sporcuların gelişimine yönlendirme kararı aldık.”

TMOK Başkanı Ahmet Gülüm: Mustafa V. Koç Spor Ödülleri ülkemizdeki spor kültürünün olgunlaşması için en güçlü araçlardan biri

TMOK Başkanı Ahmet Gülüm ise konuşmasında “Koç Topluluğu'nun spora katkısı, sporu bir değerler bütünü olarak görmenin ve buna bağlı bir vizyonu ortaya koymanın en güzel örneği... Mustafa V. Koç Spor Ödülü, sporun evrensel değerlerini görünür ve bilinir kılmak, ülkemizdeki spor kültürünün olgunlaşması için en güçlü araçlardan biri. Mustafa V. Koç’un yaşamı, spora yapılan yatırımın aslında insana yapılan yatırım olduğunu her zaman bize hatırlattı. Onu yakından tanıyan ve yaptıklarını yakından görme olanağı bulan biri olarak herkese örnek olması gereken bir yaşam sürdürdüğüne tanığım” dedi.

Dr. Enver Yıldırım: “poru sadece bir başarı hikâyesi değil, bir karakter inşa süreci olarak gören Koç Ailesi’ne en içten teşekkürlerimi sunuyorum

Olimpik kategorinin kazananı milli eskrimci Dr. Enver Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin en prestijli ödül törenlerinden birinde olmanın uzun zamandır kurduğu bir hayalin gerçekleşmesi anlamına geldiğini belirtti. Yıldırım “Sporcu olmak büyük bir fedakârlık. Bazen ailemizi, sevdiklerimizi, ülkemizi geride bırakıp ay-yıldız uğruna paha biçilemez bir emek veriyoruz. Bu ödül için arandığım ilk anda kendi kendime söylediğim tek şey şuydu: ‘Birileri emeklerimizi görüyor’. Şu anda İtalya’da, uluslararası bir akademiyle birlikte 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’na hazırlanıyorum. 2022’de Türkiye Eskrim Federasyonu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve kulübüm EGO Spor’un desteğiyle bu büyük adımı attık. 2024’te Olimpiyatlara katılarak, kılıç branşında 52 yıllık bir hasreti sona erdirmenin gururunu yaşadım. Ana motivasyonum ülkemin bayrağını olimpiyat arenasına taşımaktı; ama kalbimin en derinlerindeki amaç, Türk gençlerine bu seviyelerin hayal olmadığını göstermekti. İnanıyorum ki bunu başardım. Sporu sadece bir başarı hikâyesi değil, bir karakter inşa süreci olarak gören Koç Ailesi’ne en içten teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Abdullah Öztürk: Sadece bir çocuğu bile evinden çıkartarak, ‘Ben de yapabilirim’ dedirtebildiysem ne mutlu bana

Paralimpik kategorinin kazananı Abdullah Öztürk, sözlerine her daim sporun ve sporcunun yanında olan Mustafa V. Koç’u saygı ve özlemle anarak başladı, onun adına düzenlenen gecede bulunmaktan büyük onur duyduğunu ifade etti. Öztürk “Kariyerimde çok büyük başarılar elde edip önemli ödül törenlerinde yer aldım ancak bu, hayatımın en özel ve anlamlı gecelerinden biri. Bu vesileyle Koç Holding’e şükranlarımı sunuyorum. Uzun yıllardır ülkemi ve bayrağımızı dünyada temsil ediyorum. Başta iki Paralimpik Oyunlar olmak üzere, dünya ve Avrupa Şampiyonaları’nda bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı’mızı okutmak tarifi olmayan bir duygu. Belki de her şeyden öte, engellilerin de yaşamın içinde olduğunu gösterdik. Sadece bir çocuğu bile evinden çıkartarak, ‘Ben de yapabilirim’ dedirtebildiysem ne mutlu bana. Ülkemizin spor alanında gelişimine bir nebze katkıda bulunduysak bu bize yeter. Ama işimiz bitmedi. Evlerinden çıkamayan tek bir engelli birey kalmayana dek mücadelem gerek spor sahalarında gerekse sosyal alanda devam edecek. Sporculuk kariyerimin son dönemlerine yaklaşırken bu ödül; bu ay İsveç’teki Avrupa Şampiyonası ve 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları’nda tekrar altın madalya almak için beni fazlasıyla motive edecek. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ahmet Ayık: Güreş sadece bilekle değil aynı zamanda yürekle yapılır

Bu yıl ilk kez hayata geçirilen “Yaşam Boyu Spora Katkı Ödülü”ne layık görülen milli güreşçi Ahmet Ayık, aldığı ödülün kendisi için bu ülkenin sporuna adanmış bir ömrün, yürekten takdir edilmesi anlamına geldiğini belirtti. Ayık sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben Doğanşar Eskiköy’de mütevazı bir evde doğdum. Harman yerlerinde, çayırlarda başlayan bir hayalin peşinden yürüdüm. Ne büyük salonlarımız vardı ne de imkanlarımız… Ama inancımız, vatan sevgimiz, azmimiz ve dualarımızla çıktığımız bu yolda, Rabb’im bana pek çok şampiyonluk nasip etti. O madalyalar sadece benim değil, bu milletin alın teriydi. Her birini bu topraklara armağan ettim. Federasyon Başkanlığım döneminde Türk güreşine yön vermeye, gençlere ışık olmaya çalıştım. Ve en büyük gururlarımdan biri, kadın güreşini ülkemizde hayata geçirmek oldu. Ben bu ödülü Türk güreşine gönül veren herkese armağan ediyorum. Çünkü güreş sadece bilekle değil aynı zamanda yürekle yapılır ve ben bu yüreği milletimizden aldım.”

Necla Güngör Kıragası gecenin onur konuğu oldu

Ödül töreninin bu yılki onur konuğu Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası oldu. Kıragası yaptığı konuşmada, “Olimpiyat oyunlarında çok fazla madalyanız olabilir ancak insana insan olduğu için değer vermiyorsanız sadece madalyalar duvarda asılı aksesuarlar olarak kalacaktır. İmkansızı hayal et, çalışmaya başla, sınırları zorla, cüret et cüretkâr ol. Madalya kazan, kazanma ya da ertesi gün kazan. Sonra bir şey olmamış gibi çalışmaya tekrar yeniden başla. Hep bir yanın eksik, hep tamamlanma hissi… Benim için olimpik sporcu olmak mükemmel olma tanımıdır” ifadelerini kullandı.