Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nün 2026 yılı sahipleri belli oldu

Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle düzenlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü, 10’uncu kez sahiplerini buldu.

Kalıcı teması “Olimpik değerlere katkı” olarak belirlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü, Koç Ailesi üyeleri, Koç Holding ve Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, TMOK yöneticileri ve seçkin davetlilerin katılımıyla 21 Ekim’de Divan Kuruçeşme’de düzenlendi.

Bu yıl 102 adayın değerlendirildiği süreçte, Seçici Kurul tarafından Olimpik, Paralimpik ve Yaşam Boyu Spora Katkı kategorilerinde toplam yedi finalist belirlendi. Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jürisi’nin değerlendirmesi sonucunda Olimpik kategoride milli güreşçi Nesrin Baş, Paralimpik kategoride milli yüzücü Umut Ünlü ve Yaşam Boyu Spora Katkı kategorisinde Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ödülün sahibi oldu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç, törendeki konuşmasında şunları söyledi:

“Koç Topluluğu olarak 100. yılımızı kutladığımız bu özel dönemde, geçmişten gelen değerlerimizi geleceğe taşıma sorumluluğunu daha derinden hissediyoruz. On yıldır sporun insani değerlerini onurlandıran Mustafa V. Koç Spor Ödülü de bu anlayışımızın en anlamlı yansımalarından biri. Mustafa’nın yaşamı boyunca savunduğu değerlerin ve dokunduğu hayatlarda bıraktığı izlerin bu ödülle yaşamaya devam etmesi bizler için çok kıymetli. Kurucumuz merhum Vehbi Koç’tan bugüne değişmeyen bir anlayışımız var: Başarıyı yalnızca sonuçlarla değil, o sonuçlara nasıl ulaşıldığıyla da değerlendiriyoruz.

Sporda da bir insanı örnek kılan, kazandığı madalyaların ötesinde gösterdiği emek ve kararlılık, rakibine duyduğu saygı, zorluklar karşısında yeniden ayağa kalkabilmesi ve kendisinden sonra gelenlere açtığı yoldur. Mustafa V. Koç Spor Ödülü ile yalnızca sportif başarıları değil, başarının ardındaki karakteri de onurlandırıyoruz. Bu yılın ödül sahipleri de sporun sınırlarımızı aşmak, yeniden başlamak ve birlikte başarmak için ne kadar güçlü bir yol olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor.”

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır ise şunları söyledi:

“Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nü özel kılan, yalnızca sportif başarıları değil, Olimpik Değerleri de esas alan güçlü bir anlayışa sahip olması. Ödülün temelinde yer alan saygı, mükemmellik ve dostluk ilkeleri, sporun evrensel değerlerini somut biçimde yansıtıyor.

Bu ödül, sporcularımızın emeklerini görünür kılarken Türk sporunun başarılarını ve değerlerini gelecek nesillere taşıyan önemli bir hafıza oluşturuyor.

Koç Topluluğu’nun 100. yılında, Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nün de onuncu kez sahiplerini bulması ayrıca anlamlı. Geride bıraktığımız on yıl boyunca her yıl bu yüksek çıtayı aşan sporcularımızın, takımlarımızın ve oluşumlarımızın bulunması, Türk sporunun sahip olduğu potansiyelin en güçlü göstergelerinden biri.

Bu ödülü özenle yaşatan Jüri Başkanımız Sayın Caroline Koç’un şahsında Koç Ailesi’ne, Koç Holding’e ve Seçici Kurul’un değerli üyelerine teşekkür ediyor; ikinci yüzyılına adım atan Koç Topluluğu’nu Olimpiyat ailemiz adına kutluyorum.”

Olimpik kategorinin kazananı Nesrin Baş, Türk kadınının azmini ve gücünü uluslararası arenada temsil etmenin kendisi için her zaman büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, “Böyle anlamlı bir ödüle layık görülmek benim için büyük bir onur ve mutluluk. Her müsabakaya çıktığımda yalnızca kendim için değil, ülkemi en iyi şekilde temsil edebilmek için mücadele ediyorum. Bu yolculukta kazandığım her başarının arkasında yılların emeği, disiplini ve fedakârlığı var. İnanıyorum ki başarı yalnızca kazanılan madalyalarla değil, o madalyalara ulaşmak için gösterilen emek ve kararlılıkla da anlam kazanıyor. Bugün burada aldığım bu ödül, verdiğim emeklerin görülmesi açısından benim için çok kıymetli. Başta Mustafa V. Koç’u saygı ve rahmetle anıyor; bugünlere gelmemde emeği olan aileme, antrenörlerime, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne, takım arkadaşlarıma ve federasyonumuza yürekten teşekkür ediyorum. Ben de bir zamanlar büyük hayalleri olan küçük bir kız çocuğuydum. Bugün benden sonra gelen kız çocuklarına ilham olabilmek ve onların da kendi başarı hikâyelerini yazabileceklerine inanmalarını sağlamak benim için çok değerli. Bu ödülün, hayallerinin peşinden giden küçük kız çocuklarına ‘Ben de yapabilirim!’ dedirtmesini umut ediyorum” dedi.

Paralimpik kategorinin kazananı Umut Ünlü, sporun hayatında yarattığı dönüşüme ve fırsat eşitliğinin önemine dikkat çekerek, “Yüzme bana kendimi tanımayı, bir hedef için çalışmayı ve en önemlisi kendime inanmayı öğretti. Zamanla en büyük yarışımın yalnızca rakiplerimle değil, bir önceki günkü kendimle olduğunu öğrendim. Engelli bir insanın neler yapabileceğini ve ne kadar değerli olduğunu göstermek için mutlaka madalya kazanması gerekmemeli. En büyük dileğim, daha fazla engelli çocuğun ve gencin sporla buluşarak kendi yeteneklerini keşfedebilmesi. İsterim ki benim hikâyem yalnızca kazandığım madalyalarla değil, başka insanların hayallerine ulaşmasına verdiği umutla hatırlansın. Çünkü bir insanın başarısı çok değerlidir ama o başarının başkalarına da yol açması çok daha değerlidir” dedi.

Yaşam Boyu Spora Katkı kategorisinde ödüle layık görülen Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise şöyle konuştu:

“Bu anlamlı ödülü, yalnızca şahsıma verilmiş bir takdir olarak değil, yıllardır Türk voleybolunun gelişimi için emek veren herkesin ortak başarısının bir yansıması olarak görüyorum. Sporda gerçek başarı, yalnızca kazanılan kupalar ve madalyalarla değil, başarıyı sürdürülebilir kılabilmek ve gelecek nesillerin önünü açabilecek bir yapı kurabilmekle ölçülür. 2021 yılında Filenin Sultanları'nın da Mustafa V. Koç Spor Ödülü'ne layık görülmesi hepimiz için büyük bir gurur kaynağı olmuştu. Bugün milli takımlarımızdan altyapılarımıza kadar elde ettiğimiz başarılar, yıllar içinde hep birlikte inşa ettiğimiz güçlü yapının bir sonucu. Türk voleybolunun bu yolculuğunda uzun yıllardır yanımızda olan, OPET ve Arçelik markalarıyla milli takımlarımıza destek veren Koç Topluluğu'na ayrıca teşekkür ediyorum. Mustafa V. Koç'un adını taşıyan bu kıymetli ödülü, Türk voleyboluna geçmişten bugüne emek veren büyük ailemize ithaf ediyorum.”

Mustafa V. Koç Spor Ödülü Seçici Kurulu:

-Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Güreşçi, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı, TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Taha Akgül

-Türkiye’yi Kış Olimpiyat Oyunları’nda Temsil Eden İlk Kadın Sporcu, Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Kelime Aydın Çetinkaya

-T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Performans Bilim Kurulu Başkanı, Akademisyen Prof. Dr. Haydar Demirel

-TMOK Genel Sekreteri, Türkiye Atletizm Vakfı Başkanı Neşe Gündoğan

-Paralimpik Tekerlekli Sandalye Tenisçisi, Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takım Antrenörü Mahmut Kemal Okur

Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jürisi:

-Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç

-Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç

-Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır