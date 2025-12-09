Nazillispor'da başkan Şahin Kaya şike iddiasıyla tutuklandı: Gözler TFF'de

Geçen sezon düştüğü 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon galibiyetsiz son sırada yer alan Nazillispor'da amatör lisansla A takımda oynayan 19 futbolcu da dün bahis oynadıkları gerekçesiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedildi.

Sezon başında transfer yasağını 36 amatör takviye yaparak delen Nazillispor'un yargı sonucunu beklerken süreç içinde maçlara nasıl çıkacağı belirsiz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı, "Futbola Bahis Soruşturması" kapsamında 16 ilden toplam 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Nazilli'de gözaltına alınarak önce Aydın'a, ardından İstanbul'a sevkedilen Nazillispor Başkanı Şahin Kaya ile 28 Nisan 2024'teki şike tartışmalı maçta takımın teknik direktörü olan Gürhan Sönmez tutuklandı.

Başkan ve teknik direktörler cezaevinde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorguları yapılan şüpheliler Şahin Kaya, Gürhan Sönmez'in yanı sıra Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, kulübün sahibi olan Ahmet Okatan ve teknik direktör Volkan Erten'in tutuklu yargılanmasına karar verdi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık yazısında TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024'te Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol takımları arasında oynanan müsabakada şike yapıldığı yönünde iddialar olduğu, bu iddiaları destekleyici mahiyette bilirkişi raporu bulunduğu, Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ile Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya arasında maç öncesi, maç bitimi ve maç oynandıktan bir gün sonra telefon görüşmelerine ilişkin tespitler bulunduğu ifade edildi.

Kaya yasadışı bahis sitelerinden kendi kulübüne bahis oynadı

Şüpheli Şahin Kaya'dan elde edilen dijital materyal üzerinde yapılan incelemede, yasa dışı bahis sitelerinden sahip olduğu futbol kulübüne yasa dışı bahis oynandığını gösterir kupon görselleri bulunduğuna ilişkin tespitler olduğu anlatılan yazıda şüpheli Kaya'nın yasa dışı bahis sitesine ait kuponda 9 Ekim 2024'te Nazillispor-Somaspor arasında oynanan maça, "karşılıklı gol var" oynadığına dair resmi konuştuğu kişiye gönderdiği kaydedildi.

Yazıda, söz konusu maçla ilgili yapılan açık kaynak araştırmasında maçı Somaspor'un 5-1 kazandığı, maçtan 2 gün önce Ankaraspor başkanına konum bilgisini gönderdiği yönündeki tespitler birlikte değerlendirildiğinde, beraberlik skoru ile Ankaraspor'un Play-Off'a kalmasının ve Nazillispor'un da ligde kalmasının kesinleşeceği tarafların bu haliyle menfaat elde ettikleri aktarıldı.

Bu bağlamda HTS kaydı ve dijital materyal raporundan da anlaşılacağı üzere kulüp başkanlarının aralarında müsabakanın sonucunu etkilemek amacıyla maç sonucunun berabere bitmesi için anlaştıklarına dikkati çekilen yazıda, bu anlaşmanın Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan'dan habersiz ilerlemesinin hayatın akışına aykırı olduğu, tarafların aralarında vardıkları anlaşmayı teknik heyete ve oyunculara aktardıkları, oyuncu grubunun da bu anlaşmayı uygun olacak şekilde maç içerisinde şut atmadıkları gibi maçta gol tehlikesinin yaşanmadığı, teknik heyetin de oyuna anlaşma doğrultusunda müdahale etmediği yönünde tespitler olduğu ifade edildi.

Kaya ve futbolcular bahisten ceza almıştı

Şike yapıldığı gerekçesiyle dönemin başkan ve teknik direktörlerinin tutuklandığı 28 Nisan 2024'teki Ankaraspor-Nazillispor maçıyla ilgili bu yıl 19 Ağustos'ta PFDK'ya sevkedilen iki takımın toplam 26 o dönemki futbolcusu, 2 Eylül'de açıklanan kararla 8 aydan 1 yıla kadar değişen men cezaları aldı.

Nazillispor Başkanı Şahin Kaya da bahis nedeniyle PFDK'dan 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı. O maçta kadroda yer alan Nazillisporlu 21 futbolcudan 18'i bahis oynadıkları iddiasıyla PFDK'lık olurken, 12 futbolcuya 8 ay ile 1 yıl arasında hak mahrumiyeti cezası çıktı. O sezonun son haftalarına denk gelen maçta Ankaraspor'a Play-Off oynamak, Nazillispor'a da ligde kalmak için 1 puan yeterken, karşılıklı şut bile çekilmeyen 90 dakikanın golsüz bitmesi şike tartışmaları yaratmıştı. Nazillispor'un kümede kaldığı grupta rakibinin 1 puan gerisinde küme düşen Zonguldak Kömürspor TFF'ye şike itirazında bulunmuştu.

FDT'nın maddesi açık

Futbol Disiplin Talimatı'nın müsabaka sonucunu etkilemeyle ilgili yaptırımlarını içeren 56'ncı maddesinde ilgili kişilerin sürekli hak mahrumiyeti cezas alması, ilgili kulüplerin de bir alt lige düşürülmesi yer alıyor. "Müsabaka sonucçunu etkileme" başlıklı FDT'nın 56'ncı maddesinin içeriği şöyle:

(1) Müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır.

(a) Yukarıda belirtilen ihlalleri gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir,

(b) Yukarıda belirtilen ihlallerin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiş olması

durumunda ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilir.

(c) İhlalde sorumluluğu bulunan kişilere ayrıca para cezası verilebilir.

(2) 1. fıkrada belirtilen ihlallere teşebbüs etmek yasaktır.

(a) Teşebbüs halinde, ilgili kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak

mahrumiyeti cezası verilir.

(b) Teşebbüs halinde ilgili kişinin yöneticisi olduğu kulübe bu talimatta öngörülen disiplin

cezaları uygulanabilir. Ağır ihlal hallerinde kulübe en az 12 puan indirme cezası verilir. İhlalin

ağırlığı kurul tarafından somut olayın niteliğine göre serbestçe karar verilir ancak eylemin ilgili

yöneticinin kendisinin veya üçüncü kişilerin bahis oyunlarından menfaat elde etmesi amacına

matuf olduğunun tespit edilmesi halinde ihlal, mutlaka ağır ihlal kabul edilir.

(3) İhlal veya ihlale teşebbüsün hakemler tarafından meydana getirilmesi halinde sürekli

hak mahrumiyeti cezası verilir.

(4) Hukuka ve spor ahlakına aykırı şekilde müsabaka sonucunu veya sürecini etkilemek için

kendisi ile irtibata geçilen veya futboldaki görevi nedeniyle herhangi bir şekilde bu tür bir

eylemden haberdar olan bu talimat kapsamındaki kişiler derhal TFF’ye bu hususta bildirimde

bulunmakla yükümlüdür.

(5) Kişilerin, futboldaki görevleri nedeniyle elde ettikleri ve kamuya açıklanmayan bilgileri, bir

müsabakanın dürüstlüğüne halel getirir veya getirebilecek şekilde kullanmaları veya üçüncü

kişilerle paylaşmaları yasaktır.