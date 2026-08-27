NBA efsanelerinden İstanbul’a övgü: Oynadıkları en iyi şehir

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İtalyan basketbolunun önemli isimlerinden Danilo Gallinari, milli takımdan takım arkadaşlarının İstanbul için kendisine “oynadıkları en iyi şehir” ifadesini kullandığını belirtirken, Brook Lopez de İstanbul’u “harika bir şehir” olarak nitelendirdi.

NBA ve FIBA’nın küresel yetenek gelişimi programı Basketball Without Borders’ın 25’inci yılı kapsamında düzenlenen BWB Next Up kampı, dünyanın farklı bölgelerinden genç basketbolcuları İstanbul’da bir araya getirdi. Organizasyonda genç oyuncuların yanı sıra NBA’in önemli isimleri de yer aldı.

Gallinari İstanbul’a hayran kaldı

Kamp kapsamında ilk kez İstanbul’a gelen eski NBA yıldızı Danilo Gallinari, şehirle ilgili ilk izlenimlerini paylaştı. Daha önce birçok kez İstanbul’a gelme fırsatı bulduğunu ancak çeşitli nedenlerle bunu gerçekleştiremediğini belirten Gallinari, kentle ilgili çevresinden duyduğu olumlu değerlendirmelere dikkati çekti.

Gallinari, milli takımdan takım arkadaşlarının da aralarında bulunduğu tanıdığı kişilerin kendisine İstanbul’un oynadıkları en iyi şehir olduğunu söylediğini aktardı.

İstanbul’da bulunmaktan büyük heyecan duyduğunu ifade eden Gallinari, kenti gezme fırsatı bulduğunu ve ilk izleniminin olumlu olduğunu belirterek, İstanbul’u “gerçekten harika” olarak değerlendirdi.

Brook Lopez’den İstanbul vurgusu

NBA’in deneyimli oyuncularından Brook Lopez de BWB’nin yeni formatının dünyanın en iyi genç basketbolcularını İstanbul’da buluşturmasına dikkati çekti.

Lopez, organizasyonu değerlendirirken “büyük İstanbul şehri” ifadesini kullanarak kampın genç oyuncular için önemli bir vitrin niteliği taşıdığını belirtti.

İstanbul’da düzenlenen kampa katılan genç basketbolcuların bir bölümünün önümüzdeki yıllarda NBA’de ve diğer profesyonel liglerde forma giyeceğine inandığını ifade eden Lopez, organizasyonun genç yeteneklerin gelişimi açısından önemine vurgu yaptı.

Atkinson İstanbul’u basketbol şehirleri arasına aldı

Cleveland Cavaliers Başantrenörü Kenny Atkinson da İstanbul’un Avrupa basketbolundaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avrupa basketbolu ile NBA arasındaki yakınlaşmanın heyecan verici olduğunu belirten Atkinson, İstanbul’un Avrupa basketbolunun geleceğinde önemli bir rol oynayabilecek şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Atkinson, İstanbul’u Avrupa’nın öne çıkan basketbol merkezleri arasında gösterirken Paris, Milano ve Madrid ile birlikte değerlendirdi.

Basketball Without Borders’ın 25’inci yılı kapsamında İstanbul’da gerçekleştirilen BWB Next Up kampı, dünyanın farklı bölgelerinden genç basketbolcuları NBA’in önemli isimleriyle bir araya getirirken, organizasyona katılan isimlerin İstanbul’a yönelik olumlu değerlendirmeleri de dikkat çekti.