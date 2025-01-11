NBA maçları ertelendi! Lakers ve Clippers karşılaşması için açıklama geldi

NBA maçlarına orman yangını engeli geldi. California yangını nedeniyle Lakers ve Clippers maçları ertelendi.

NBA'de bu gece oynanacak San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers ve Charlotte Hornets- Los Angeles Clippers maçları Los Angeles bölgesinde devam eden orman yangınları nedeniyle ertelendi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, yeniden planlanan maçların tarihleri ​​daha sonra duyurulacak.

Los Angeles yangınında can kaybı artıyor

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentindeki orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Los Angeles ve çevresinde günlerdir devam eden orman yangınlarını kontrol altına almaya yönelik çalışmalar, aralıksız devam ediyor.