NBA'da finalin adı: New York Knicks - San Antonio Spurs

NBA Batı Konferansı final serisi 7. maçında San Antonio Spurs, deplasmanda son şampiyon Oklahoma City Thunder ile karşı karşıya geldi. Spurs, parkeden 111-103'lük skorla galip ayrıldı ve seriyi 4-3'e getirdi. San Antonio Spurs bu sonuçla 12 yıl sonra adını finale yazdırdı.

San Antonio’da Victor Wembanyama 22 sayı, 7 ribaund ile takımının en skorer ismi olurken, Julian Champagnie 20 sayı, 6 ribaund ve Stephon Castle da 16 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle mücadele etti. Son şampiyonda ise Shai Gilgeous-Alexander’ın 35 sayı, 9 asistlik performansı galibiyete yetmedi.