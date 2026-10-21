NBA’in Avrupa’nın devlerini cezbeden ‘Midas dokunuşu’

Spor endüstrisinin son dönemdeki en büyük tartışmalarından biri, Avrupa basketbolunun geleceği. Kıtanın en prestijli kulüp organizasyonu EuroLeague, genişleyerek konumunu güçlendirecek mi? Yoksa hazırlıklarını hızlandıran NBA ve FIBA ortaklığındaki NBA Europe, ‘Avrupa basketbolunda dengeleri değiştirip, ‘gelecek 100 yılın ligini kurma’ hedefine ulaşacak mı?

Bu soruların yanıtı sahadaki rekabet kadar, kulüplere ve yatırımcılara sunulacak ekonomik modele de bağlı. Tartışmanın arka planında milyarlarca dolarlık gelir beklentileri, kulüplerin finansal sürdürülebilirliği ve Avrupa basketbolunun henüz yeterince değerlendiremediği ticari potansiyeli bulunuyor.

İlginin merkezinde iş modeli var

NBA Europe’un en güçlü değer önerilerinden biri, Avrupa basketbol ekosistemine sağlayabileceği ekonomik katkı. Uzun yıllardır EuroLeague’de mücadele eden birçok kulübün, rekabetçi kalabilmek için hissedar desteğine ve dış finansmana ihtiyaç duyması, yeni projenin iş modeline yönelik ilgiyi artırıyor.

EuroLeague kulüplerinin son 10 yıldaki toplam zararının 5 milyar doları aştığı yönündeki tahminlere karşılık, NBA Europe’un ilk 10 yılında basketbol ekosistemine dağıtılması öngörülen toplam kaynağın 10 milyar dolara ulaşabileceği belirtiliyor. Yeni lig için paylaşılan finansal projeksiyonlarda, kalıcı franchise sahibi kulüplerin üçüncü yıldan itibaren başa baş noktasına ulaşması öngörülüyor.

NBA yönetiminin “tarihte bir kez karşılaşılabilecek yatırım fırsatı” olarak nitelendirdiği projeye ilişkin tekliflerin büyüklüğü de dikkat çekiyor. Kalıcı franchise hakları için sunulan tekliflerin 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında değiştiği, Londra ve Paris için ise 1 milyar dolar sınırının aşıldığı iddia ediliyor. Bu tutarların arkasında şehirlerin pazar büyüklüğü, taraftar potansiyeli, salon altyapısı ve ticari gelir olanakları gibi birçok unsur var.

Ne altın ne gümüş ne hisse…

Tüm bunların yanında, yatırımcıların değerlendirebileceği bir başka gösterge ise NBA’in ABD’deki franchise’larının zaman içinde ulaştığı değer. Sportico’nun geçtiğimiz günlerde yayımlanan 2026 araştırmasına göre, bir NBA takımının ortalama değeri 6,64 milyar dolara ulaşmış durumda. 2021 sonunda yayımlanan listede yer alan yaklaşık 2,58 milyar dolarlık ortalama değerle karşılaştırıldığında bu rakam, yaklaşık yüzde 157’lik artışa işaret ediyor. Başka bir ifadeyle, NBA takımlarının ortalama değerindeki artış 5 yılda 2,5 katı aştı. Bu performans, NBA’in organizasyon, yayıncılık ve pazarlama gücünün kulüplerin ekonomik değeri üzerindeki etkisinin en güçlü göstergelerinden biri.

Öte yandan, (18 Ekim 2026 tarihi itibarıyla) son 5 yıllık dönemde gümüşte yüzde 144, ons altında yüzde 134, Apple hissesinde yüzde 138 ve S&P 500 endeksinde yüzde 71 olarak hesaplanan artışlarla karşılaştırıldığında, NBA takımlarının ortalama değerindeki yaklaşık yüzde 157’lik yükseliş daha da dikkat çekiyor. Bu tablo, NBA’in franchise’larının ekonomik değerine yaptığı “Midas dokunuşunu” somutlaştırıyor.

NBA’in sonuncusu, tüm EuroLeague’den değerli

Sportico’nun araştırmasında, 14,5 milyar dolarlık değerlemeyle Golden State Warriors ilk sırada yer alıyor. NBA’deki 30 takımın toplam değeri 199 milyar dolar olarak hesaplanırken, listenin son sırasındaki Memphis Grizzlies’in değeri de 4,2 milyar dolara ulaşıyor.

Avrupa’daki tablo ise ekonomik ölçek farkını ortaya koyuyor. EuroLeague’in Mart 2026’da yayımladığı, JB Capital tarafından hazırlanan çalışmaya göre, lisanslı kulüplerin toplam değeri yaklaşık 1,8 milyar Euro, yani 2 milyar dolar. Organizasyonun kendisi de dahil edildiğinde toplam değer 3,6 milyar dolara yaklaşıyor. Bu rakamlar, NBA’de listenin son sırasında bulunan bir takımın bile tüm EuroLeague ekosisteminden daha yüksek bir değerlemeye sahip olduğunu gösteriyor. Farklı kapsam ve yöntemlerle hazırlanan bu çalışmalar bire bir karşılaştırma sunmasa da iki basketbol ekosistemi arasındaki ekonomik ölçek farkına işaret ediyor.

İstanbul için 2,2 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik

NBA Europe’un ekonomik etkisinin kulüplerle sınırlı kalması beklenmiyor. Yeni lig, maçlara ve diğer etkinliklere ev sahipliği yapacak şehirler için de turizmden istihdama uzanan bir hareketlilik yaratabilir. İlk aşamada 12 takımın kalıcı franchise sahibi olması planlanan projede, hedef şehirler arasında Roma, Milano, Londra, Manchester, Paris, Lyon, Madrid, Barselona, Berlin, Münih ve Atina’nın yanı sıra İstanbul da bulunuyor. The Sports Consultancy raporuna göre, NBA Europe’un İstanbul’da 2027–2036 döneminde oluşturabileceği toplam ekonomik hareketliliğin 2,2 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Bu hesaplama, İstanbul’da yer alacak takımın bilet, lisanslı ürün ve yayın haklarından sağlayacağı doğrudan gelirlerin yanı sıra ziyaretçilerin harcamalarını, tedarik zincirinde oluşacak faaliyetleri ve istihdamın yaratacağı dolaylı ve tetiklenmiş etkileri de kapsıyor.

Raporda, projenin Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasılasına sağlayabileceği toplam katkı ise aynı dönemde 819 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Bu iki gösterge farklı ekonomik etkileri ölçüyor: 2,2 milyar dolar toplam ekonomik hareketliliği, 819 milyon dolar ise GSYİH’ye katkıyı ifade ediyor. 10 yıllık dönemde İstanbul’da düzenlenmesi öngörülen 213 etkinliğin toplam 3,6 milyon izleyiciye ulaşacağı, projenin Türkiye’de yılda 176 tam zamanlı istihdama destek sağlayacağı tahmin ediliyor.

45 milyar dolarlık pazardan basketbolun aldığı pay yüzde 1 bile değil!

Avrupa’da spor medyası ve sponsorluk pazarının toplam büyüklüğünün 45 milyar doları aştığı, basketbolun bu pazardan aldığı payın ise yüzde 1’in bile altında kaldığı hesaplanıyor. NBA Europe’un ekonomik iddiası, bu sınırlı payı büyütme hedefi üzerine kuruluyor. NBA’in 80 yıllık organizasyon deneyiminin, dünya genelinde yaklaşık 2 milyar taraftara ulaşan pazarlama gücünün ve kulüplere sunmayı hedeflediği ekonomik modelin, Avrupa basketbolunun ticari potansiyelini daha güçlü biçimde değerlendirmesine katkı sağlaması bekleniyor. Avrupa’nın önde gelen kulüplerini ve yatırımcılarını cezbeden de bu büyüme ihtimali. NBA’in ABD’deki franchise’larına yaptığı “Midas dokunuşunu” Avrupa’ya taşıyıp taşıyamayacağını zaman gösterecek. Bugünkü ilgi ise yatırımcıların bu ihtimali şimdiden ciddiye aldığını ortaya koyuyor.

“Gelecek yıl başlama planlarımız doğrultusunda ilerliyoruz”

Geçtiğimiz haftalarda Londra’da düzenlenen Leaders Week konferansında konuşan NBA Avrupa ve Orta Doğu İcra Direktörü George Aivazoglou, basketbolu daha geniş kitlelerle buluştururken Avrupa basketbolunun geleneklerini korumanın önemini vurgulamış, “NBA Europe’un, nesiller boyunca basketbolu ve takımlarını destekleyen tutkulu Avrupa basketbol taraftarlarını koruması gerekiyor. Ona özgünlüğünü kazandıran da bu. Avrupa’da sahada oynanan basketbol harika: kalitesi, rekabetin yoğunluğu ve taraftarların tutkusu. Bunu kaybetmek istemiyoruz. Bu proje, dayatılırsa ya da yabancı bir yapı gibi algılanırsa başarılı olamaz. Bu geleneklere saygı duyması, aynı zamanda bugün olduğundan daha fazla insanı çekmesi gerekiyor. Yalnızca tutkulu taraftarlara hitap edemez. NBA’in izleyici kitlesi ve sunum biçimi nasıl daha çeşitli hale geldiyse, Avrupa basketbolunun da dışa açılması gerekiyor. Avrupa basketbolu küresel bir spor markasına dönüşmeli” demişti. Aivazoglou, NBA Europe projesinin 2027 yılında hayata geçmesi için de çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, “Geleceğe ilişkin vizyonumuzu paylaşan herkesle çalışma niyetimiz konusunda son derece ciddi ve tutarlıyız. Gelecek yıl başlama planlarımız doğrultusunda ilerliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.