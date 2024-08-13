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Nefesler tutuldu, Fenerbahçe bu akşam kader maçına çıkıyor? Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Fenerbahçe, bu akşam Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Lille karşılaşacak. Fenerbahçe'nin turu geçmesi için Lille'yi 2 farkla yenmesi gerekiyor.

Haber Merkezi
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Nefesler tutuldu, Fenerbahçe bu akşam kader maçına çıkıyor? Fenerbahçe nasıl tur atlar?
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İlk maçı Fenerbahçe, 2-1 kaybetmişti. Bu akşam saat 20:00'de başlayacak Fenerbahçe- Lille maçında temsilcimizin rakibini 2 farkla yenmesi gerekiyor.

Fenerbahçe, 2 farklı olan her türlü skor sonucunda Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibiyle play-off’ta karşılaşacak.

Beraberlik halinde Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde veda ederken mücadelesini Avrupa Ligi'nde sürdürecek.

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