Nefesler tutuldu, Fenerbahçe bu akşam kader maçına çıkıyor? Fenerbahçe nasıl tur atlar?
Fenerbahçe, bu akşam Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Lille karşılaşacak. Fenerbahçe'nin turu geçmesi için Lille'yi 2 farkla yenmesi gerekiyor.
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İlk maçı Fenerbahçe, 2-1 kaybetmişti. Bu akşam saat 20:00'de başlayacak Fenerbahçe- Lille maçında temsilcimizin rakibini 2 farkla yenmesi gerekiyor.
Fenerbahçe, 2 farklı olan her türlü skor sonucunda Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibiyle play-off’ta karşılaşacak.
Beraberlik halinde Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde veda ederken mücadelesini Avrupa Ligi'nde sürdürecek.
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