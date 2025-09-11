Nesine 2. Lig ve 3. Lig maçlarının yayıncısı belli oldu
2025-2026 sezonunda Nesine, 2. ve 3. Lig maçlarını futbolseverlerle ücretsiz buluşturacak. Her hafta öne çıkan iki karşılaşma, Türkiye Futbol Federasyonu işbirliğiyle platform üzerinden canlı yayınlanacak.
Türk Telekom’un yerli sosyal medya platformu Yaay, 2025-2026 sezonunda Nesine 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmalarını futbolseverlerle buluşturacak.
Türk Telekom’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu işbirliği ve Türk Telekom’un teknoloji desteğiyle, her hafta öne çıkan iki maç Yaay platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
İlk canlı yayınları 13 Eylül'de gerçekleşecek
Sezonun ilk canlı yayınları 13 Eylül'de gerçekleşecek. Saat 15.00'te Sebat Gençlik Spor - Artvin Hopaspor ve saat 19.00'da Anagold 24 Erzincanspor - Batman Petrol Spor AŞ maçları platform üzerinden takip edilebilecek.
Kullanıcılar ücretsiz olarak canlı izleyebilecek
Yaay uygulamasını indiren ve ana hesaba üye olan kullanıcılar, sezon boyunca 2. ve 3. Lig karşılaşmalarını ücretsiz olarak canlı izleyebilecek.