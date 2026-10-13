Netflix, 2030 Dünya Kupası'nın yayın haklarını satın aldı

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Netflix, 2030 FIFA Dünya Kupası'nın İspanya ve Andorra'daki münhasır yayın haklarını aldığını duyurdu. Anlaşma kapsamında turnuvadaki tüm karşılaşmalar iki ülkede yalnızca Netflix üzerinden canlı yayınlanacak.

FIFA Dünya Kupası'nın 100. yıl dönümüne denk gelen 2030 organizasyonu, 8 Haziran-21 Temmuz 2030 tarihleri arasında düzenlenecek.

2026 Dünya Kupası şampiyonu İspanya, Fas ve Portekiz ile birlikte turnuvaya ev sahipliği yapacak.

Özel programlar da yayınlanacak

Netflix, karşılaşmaların yanı sıra maç öncesi, devre arası ve maç sonrası programları da yayınlayacak. Ayrıca maç günlerinde günlük özet programları ve turnuva öncesinde özel içerikler sunulacak.

Netflix İçerik Direktörü Bela Bajaria, Dünya Kupası'nın insanları bir araya getiren en önemli organizasyonlardan biri olduğunu belirterek, İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvanın tüm karşılaşmalarını İspanya ve Andorra'daki izleyicilere ulaştırmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström ise Netflix ile iş birliklerini genişletmekten memnun olduklarını ifade ederek, hedeflerinin futbolseverleri turnuvaya daha fazla yakınlaştırmak olduğunu vurguladı.

Dünya Kupası'nın 100. yılına özel karşılaşmalar düzenlenecek

2030 Dünya Kupası'nın ana ev sahipleri Fas, Portekiz ve İspanya olacak. Turnuvanın 100. yılı dolayısıyla Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da da birer özel karşılaşma oynanacak.

Netflix'in FIFA ile iş birliği, 2027 ve 2031 Kadınlar Dünya Kupası'nın ABD ve Kanada'daki yayın haklarını da kapsıyor.