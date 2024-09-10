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Nicola Zalewski, Galatasaray'dan ne kadar ücret istedi?

Galatasaray'ın bir süredir kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu Polonyalı yıldız Nicola Zalewski'nin sarı-kırmızılılardan talep ettiği sözleşmenin detayları belli oldu.

Haber Merkezi
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Nicola Zalewski, Galatasaray'dan ne kadar ücret istedi?
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Galatasaray, Roma'nın sol kanat oyuncusu Nicola Zalewski'yi transfer etmek için önemli bir mesafe kat etti.

Spor muhabiri Nicolo Schira'nın haberine göre, Roma kulübü Polonyalı futbolcunun satışına onay verirken, Galatasaray oyuncuyla müzakerelere devam ediyor.

Haberin detaylarına göre, 22 yaşındaki Zalewski, Galatasaray’dan yıllık 2.5 milyon euro maaş ve 4 yıllık bir kontrat talep ediyor.

Ayrıca, Polonyalı oyuncunun geçtiğimiz ay PSV Eindhoven'dan gelen cazip bir teklifi de reddettiği bildirildi.

Roma ile mevcut sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Zalewski, geçen sezon Serie A’da 33 maça çıktı ve 3 asistle oynadı.

Bu sezon ise şimdiye kadar 142 dakika sahada kaldı ve 3 maçta görev yaptı.

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