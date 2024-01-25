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Nicolas Anelka, 18 yıl sonra Türkiye'ye geri dönüyor

Türkiye'de Fenerbahçe forması da giyen eski futbolcu Nicolas Anelka, Ümraniyespor'un CEO'luğunu yapmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi
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Nicolas Anelka, 18 yıl sonra Türkiye'ye geri dönüyor
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2004-05 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Nicolas Anelka, 1.5 yıl sarı-lacivertli formayı giymişti.

2016 yılında futbolu bıraktığını duyuran Anelka 18 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. 44 yaşındaki eski futbolcu, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un yeni CEO'su olacak.

Ümraniyespor da Anelka'yla ilgili gece geç saatlerde paylaşım yaparak haberleri doğruladı. Fransız futbol adamının gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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