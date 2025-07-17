Norveçli kayakçı ve Olimpiyat madalyalı sporcu Audun Groenvold, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Norveç Kayak Federasyonu'nun açıklamasına göre, 49 yaşındaki sporcu bir dağ evine yaptığı kısa gezi sırasında yıldırım çarpmasına maruz kaldı.

Hastaneye kaldırılan Groenvold, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

“Norveç kayak camiası, alp ve serbest stil disiplinleri için çok şey ifade eden önemli bir ismini kaybetti" açıklamasında bulunan Federasyon başkanı Tove Moe Dyrhaug, “Audun’dan sonra büyük bir boşluk kalacak” ifadesini kullandı.

Federasyonun “Norveç serbest stil ve kayak krosunun öncüsü” olarak tanımladığı Groenvold, 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları’nda erkekler kayak krosunda bronz madalya kazanmıştı. Groenvold, serbest stil ve kayak krosuna geçmeden önce Norveç alp disiplini milli takımında yer aldı.

Groenvold, Alp disiplini kariyerinde bir kez Dünya Kupası podyumu gördü; 1999 yılında İspanya’nın Sierra Nevada kentinde yapılan iniş yarışmasında üçüncü oldu.

Ayrıca 2005 Dünya Şampiyonası’nda kayak krosta bronz madalya, 2007’de ise genel kayak kros kupasını kazandı. Sporculuk kariyerinin ardından Groenvold, milli takım antrenörü ve televizyon yorumcusu olarak görev yaptı.