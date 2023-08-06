O artık dünya şampiyonu

Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası tamamlandı. Türkiye, başkent Berlin'de yapılan şampiyonada 1 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.

Organizasyonun son gününde milli okçu Mete Gazoz, erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı. Mete, bunu başaran ilk Türk okçu olarak adını bir kez daha tarihe yazdırdı.

Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olan Mete Gazoz, okçuluk branşında Türkiye'nin olimpiyatlardaki ilk madalyasını almıştı.

2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı da dünya ikincisi oldu.

Türkiye, erkekler klasik yayda hem takım hem de bireyselde 2024 Paris Olimpiyatları'na kota elde etti.

Erdoğan'dan tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.

Final müsabakasının ardından Mete Gazoz ile telefonda görüşen Erdoğan, milli sporcuyu tebrik ederek, "Gözlerinden öpüyorum. Bu zaferden sonra olimpiyatlarda da aynı neticeyi alacağına inanıyorum. Gerek şahsım gerek millet olarak bu başarının devamını diliyoruz. Türkiye'ye dönünce inşallah görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Mete Gazoz, "Altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldum. İnşallah seneye de olimpiyatlarda bir altın madalya daha alacağız." diye konuştu.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay final mücadelesinde rakibini yenerek dünya şampiyonu olan Mete Gazoz'u kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Mete Gazoz'un fotoğrafı eşliğinde yayımladığı mesajda, "Almanya'da düzenlen Dünya Okçuluk Şampiyonasında altın madalya kazanan Milli Okçumuz Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum. Seninle gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.