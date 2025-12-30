Okan Buruk, cezaevinde Metehan Baltacı'yı ziyaret etti
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı’yı cezaevinde ziyaret etti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı’yı ziyaret etti.
Habertürk'te yer alan habere göre Baltacı, sigara içilmeyen bir koğuşa alındı, maçları takip edebilmek adına yayıncı kuruluş talebinde bulundu.
Metehan'ın profesyonel sporcu beslenme düzeninden uzak kaldığı için beş kilograma yakın kilo kaybı yaşağını görüldü.