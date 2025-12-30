  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Okan Buruk, cezaevinde Metehan Baltacı'yı ziyaret etti
Takip Et

Okan Buruk, cezaevinde Metehan Baltacı'yı ziyaret etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı’yı cezaevinde ziyaret etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Okan Buruk, cezaevinde Metehan Baltacı'yı ziyaret etti
Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı’yı ziyaret etti.

Habertürk'te yer alan habere göre Baltacı, sigara içilmeyen bir koğuşa alındı, maçları takip edebilmek adına yayıncı kuruluş talebinde bulundu.

Metehan'ın profesyonel sporcu beslenme düzeninden uzak kaldığı için beş kilograma yakın kilo kaybı yaşağını görüldü.

Başsavcılık’tan Sadettin Saran’ın "Özel laboratuvar sonuçları temiz çıktı” haberlerine açıklamaBaşsavcılık’tan Sadettin Saran’ın "Özel laboratuvar sonuçları temiz çıktı” haberlerine açıklamaGündem
Spor yazarı Gökmen Özdenak yoğun bakıma kaldırıldıSpor yazarı Gökmen Özdenak yoğun bakıma kaldırıldıGündem