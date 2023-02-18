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Okan Buruk, depremzedeler için forma bağışladı

Okan Buruk, depremzedeler yararına futbolculuk yıllarından imzalı 2 forma bağışladı.

Haber Merkezi
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk yıllarında giydiği 2 formayı geliri depremzedeler yararına kullanılması için açık artırmaya bağışladı.

Galatasaray Kulübünün Dev Müzayede ile iş birliğinde "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yararına düzenleyeceği açık artırmaya bağışlar devam ediyor.

Teknik direktör Okan Buruk, futbolculuk yıllarında giydiği ve kendi imzasını taşıyan Galatasaray ile Inter formalarını, açık artırma ile satılması amacıyla müzayedeye hediye etti.

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