Okan Buruk: Hedefimiz 5. şampiyonluk, o rekoru kırmak



Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor’u 4-2’lik skorla mağlup etti ve bitime 1 hafta şampiyonluğunu ilan etti. Müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"4 senedeki şampiyonlukların hepsinin farklı hikayesi var"

Bu seferki şampiyonluğun daha değişik olduğunu belirten sarı-kırmızılıların teknik adamı, "Her şampiyonluğun farklı hikayesi var. 4 senedeki şampiyonlukların hepsinin farklı hikayesi var. Bu sefer yani berabere girdiğimiz bir maçı son dakika golleriyle çevirdik. Onun sevincini yaşarken şampiyonluk da geldi. Kaan’ın golüyle 'Tamam, bu iş bitti, şampiyon olduk' dedik. Bence bugün oynayan oyuncular, baştan başlayanlar en iyisini yapmaya çalıştı. Oyuna girenler çok büyük etki etti maça, bence bu da önemliydi. O yüzden ben oyuncularımıza teşekkür etmek istiyorum, başta da taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe derbisinden önce Galatasaray’ın eski kaptanı ve teknik direktörü Bülent Korkmaz'ın babasının cenazesinde çocuklardan dua istemesinin hatırlatılması üzerine 52 yaşındaki teknik direktör, "Tekrar Osman amcayı analım. Bülent Korkmaz'ın, Mert Korkmaz'ın babaları. Benim de çok çocukluğumdan beri çok değer verdiğim, sevdiğim bir insandı. Onun cenazesinde orada çocuklarla o spontane gelişen bir şeydi. Dua istemiştik, o dualar kabul oldu. Allah'a şükür yani gerçekten bu şampiyonluğu yaşadık, bugünü yaşadık ve çok mutluyum. Teşekkür ederim, sağ olun" ifadelerini kullandı.