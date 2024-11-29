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Okan Buruk: İkinci yarı kazanmaya yakın olan taraf bizdik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçının ardından yaptığı açıklamada, "İkinci yarıda kazanmaya yakın olan bizdik. Deplasmanda aldığımız puanlar önemli" dedi.

İHA
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Okan Buruk: İkinci yarı kazanmaya yakın olan taraf bizdik
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UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Rakiplerinin çok iyi hücum geçişleri yaptıklarını ve buna iyi cevap veremediklerini belirten Buruk, "Maça bizden daha iyi başladılar. Oyuncu değişikliği yaptık. Davinson Sanchez’i merkeze aldık ve Metehan Baltacı’yı sağ tarafa yerleştirdik. Topun bizde daha fazla kalmasını sağladık. Parott’un da bağlantı oyununa çıkmasına engel olduk. İkinci yarı daha başarılı olduk. İkinci yarıda kazanmaya yakın olan bizdik. Deplasmanda aldığımız puanlar önemli. Bir sonraki deplasman maçını kazandığımızda bu müsabakada aldığımız puanın değeri ortaya çıkacak" diye konuştu.

"Batshuayi’nin rahatlamaya ve özgüvene ihtiyacı var"

Buruk, Batshuayi’nin oynamaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu yüzden ona da sabretmemiz gerekiyor. Çok iyi bir oyuncu. Geçen hafta gol attı. Rahatlamaya ve öz güvene ihtiyacı var. Metehan da genç bir oyuncu. Kendi altyapımızdan yetişti. Mümkün olduğunca ona da süre vermek istiyorum. Altyapıdan gelen oyunculara daha fazla süre vereceğim. Nelsson’un geçen sene şampiyonlukta önemli katkısı vardı. Bu sene belki de iyi başlamadı ama yine de her zaman ona güveniyoruz" açıklamasında bulundu.

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