Okan Buruk: Kadromuzu genişletmek bizim için önemli

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kupa bizim için bir hedef. Maç başlangıcımız 11’de çok fazla rotasyon var ama kadroma güveniyorum. Daha az süre almış oyuncularımızı görmek, onları maç içerisinde devamlılıkları sağlamak bizim için önemliydi. Oyuncularımız dinlendirmek, lig maçına daha diri çıkarmak bizim için önemliydi. İkinci yarıda hamlemiz oldu. Hamle sonrası oyunu teslim aldık. Rakibimiz önemli oyunculara sahip. Yüzde 34 topa sahip olan Başakşehir takımı vardı. Uzun top oynayan bir takım gördük. Rakibimizin de planları vardı. 2 gol buldular, biz de 2 gol bulduk. Maçın sonunda kaçırdığımız penaltı elimize gelen fırsatı kaçırmamızı sağladı. Oyun olarak, istek olarak takımımızın konsantrasyonunu beğendim. Taraftarımızla birlikte baskı kurduk, bu oyunu hafta sonunki maça da taşımamız gerekiyor. Kolay bir maç olmayacak. Piatek’in bu sene gol yollarındaki etkisi çok fazla. Daha hazırız. Rakibimiz daha iyi tanıyoruz. Hafta sonu da daha hazır olarak çıkacağız. Maçın sonu bizim için kazanç oldu" ifadelerini kullandı.

"Kadromuzu genişletmek bizim için önemli"

Transfer çalışmaların devam ettiğini söyleyen Buruk, "Kadromuzu genişletmek bizim için önemli. İkinci yarı oynayacağımız önemli hedefler bizi bekliyor. Ne kadar geniş kadro ile olursak başarılarımız için başarılarımı, hedeflerimiz için daha kendimiz güvende hissedeceğimiz kadro olacak. Önemli olan gelen oyuncuların içerideki havayı bozamamak" şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yabancı VAR ile ilgili aldığı kararın sorulması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Yabancı VAR ile ilgi kulübümüzün daha önce tavsiyesi var. Geçen sene de yapıldı. Bizim için Türk hakemler değerli, önemli. Federasyon başkanının daha önceki söylemiyle şu an yaptığı uyuşuyor mu, uyuşmuyor. Bu karara bizim açımızdan baktığımızda biz sahada kim olursa, hep söylüyoruz uzaydan da biri gelse kim olursa olsun önemli değil. Biz sahada içerisinde kendimize düşeni yapmamız gerekiyor. Kafamızda farklı bir şey yok. Geçen sene son bölümde yapılmıştı. Toplamdaki VAR hakemlerine yapılan tepkiyi biraz daha kaldırmıştı. Onlar da hata yaptı. Tük futbolu için hayırlı olsun” diye konuştu.

Okan Buruk, kadroda olmayan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen için ise, "Biraz hastalığı vardı. Yarın takımla antrenmanlara başlayacak" dedi.

Elias Jelert’in performansıyla ilgili soruya Buruk, "Maç iyi başladı. Deniz Türüç’e karşı 1’e 1’de daha etkili olacağını düşünerek orada başlatmıştık. Oyunun genelinde sahanın iyilerden biri diyemezsin ama görevini doğru bir şekilde yapmaya yaptı. Elimizde önemli oyuncular var. Bizim burada ne yapmak istediğimiz önemli, oyuncuların da ne isteği önemli. Amacımız elimizdeki kadroyu tutup devamında önemli takviyeler yapmak. Şubat ayının 12’sine kadar burada çok şey değişebiliyor. Kadro kalitemizi, derinliğimi korumamız gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.