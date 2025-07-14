Okan Buruk kararını verdi: Galatasaray'da 2 futbolcunun bileti kesildi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Ümraniyespor'a karşı oynayan Galatasaray, sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Galatasaray'ın zaten satış listesine koyduğu Carlos Cuesta ve Victor Nelsson, bu karşılaşmada da sınıfta kaldı.

İki isim de 45 dakika süre alırken performansları yine beklenenin çok altındaydı.

Karşılaşma sonrası Galatasaray'da 2 futbolcu için ayrılık kararının tamamen netleştiği ve Nelsson ile Cuesta'nın elden çıkarılması için yollar arandığı aktarıldı.

Galatasaray'ın öncelikli planı Nelsson ve Cuesta'yı bonservisiyle satmak ancak kiralık olarak da yollar ayrılabilir.