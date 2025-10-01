Okan Buruk: Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik

"Devler Ligi"nde sezona deplasmandaki 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başlayan Galatasaray, güçlü rakibi Liverpool'u evine eli boş göndererek ilk puanlarını hanesine yazdırdı.

Alınan tarihi zaferin ardından açıklamalarda bulunan teknik direktörü Okan Buruk, yaratılan atmosfer için sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti. Buruk, "Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Hiç susmadılar, her şeyi beraber yaptık. Savunmayı da, hücum da beraber yaptık" dedi.

Galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, şunları kaydetti:

"Bu maçın hikayesini oyuncularımız yazdı"

"Kazanmak çok güzel. Atmosfer çok güzeldi, oyun çok güzeldi. Oyuncularıma teşekkür ederim. Ne istediysek, yaptılar.

Şampiyonlar Ligi'nde motivasyon artıyor. Çok fazla şey değişiyor. Bu maça daha çok hazırlanıyorsunuz. Alanyaspor maçından sonra da söyledim. Hem Liverpool'a, hem de Alanyaspor'a hazırlanıyorduk. Bunlar zor şeyler. Karşınızda oynayan takımın yaptıkları da önemli. Akıcı oyunda daha fazla şeyler deneyebiliyorsunuz. Rakibimize şanslar da verdik ama çok büyük şanslar vermedik. Golden önce kale içinden çıkan top çok kritikti.

Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik. Daha önce kötü de gösterdiğimiz oldu ama Liverpool'a karşı gol yemeden kazanmak çok önemli bir şey"

Herkes Alanyaspor gibi oynarlarsa, Frankfurt maçındaki gibi oynarlarsa ne olacak?' diyordu. Her maçın hikayesi ayrı. Bu maçın hikayesini oyuncularımız yazdı."