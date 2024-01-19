Okan Buruk'tan 'Icardi' açıklaması

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugünkü idmanla başladı. Bugünkü antrenmana katılan Mauro Icardi'nin Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı ise merak konusu oldu. Okan Buruk'tan konuya ilişkin açıklama geldi.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi Mauro Icardi sevinci yaşanıyor. Arjantinli yıldız, bugünkü antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Icardi'nin sakatlıktan sonraki ilk performansından memnun olan teknik heyet, nihai kararını yarın verecek.

Okan Buruk, Icardi'yle ilgili son kararın cumartesi günü verileceğini bildirdi.

Okan Buruk: "Son antrenmanda karar vereceğiz"

Buruk şu ifadeleri kullandı:

"Icardi ilk antrenmanına çıktı. Cuma ve cumartesiye bakacağız. Onunla ilgili net kararımızı vereceğiz. Yine orada birçok seçeneğimiz var. Icardi de onlardan biri olacak. İleri uçtaki oyuncumuza cumartesi günü son antrenmanda karar vereceğiz."

Mauro Icardi, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sarı-kırmızılıların son 4 resmi maçında forma giyemedi.

Galatasaray, Trabzonspor ile Pazar günü 19.00'da Papara Park'ta karşı karşıya gelecek.