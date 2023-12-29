Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: Süper Kupa'da forma giyecek mi?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa karşılaşması öncesi Mauro Icardi'nin son durumuna dair bilgiler verdi.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, bu akşam Süper Kupa için Riyad'da kozlarını paylaşacak.
Dev müsabaka öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Ligde oynanan derbide Mauro Icardi'de kırık oluştuğunu bildiren Buruk, başarılı golcüsü için "Maskeyle sahada yer almak istiyor" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de 0-0 sona eren derbide Mauro Icardi'nin 2-3 farklı pozisyonda darbe aldığını kaydeden Okan Buruk, Arjantinli forvetin burnunda da problem olduğunu söyledi.
Okan Buruk, Icardi'nin dünkü idmanda yer aldığını, doktorların son kontrolü yaptıktan sonra oyuncuyla ilgili nihai kararın bugün verileceğini bildirdi.
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak.