Okan Buruk'tan rekor: Galatasaray tarihine geçti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta son anda bulduğu gollerle Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Arda Kızıldağ'ın attığı golle 1-0 geriye düşen Galatasaray, baskılı mücadelesine rağmen soyunma odasına geride gitti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren sarı-kırmızılı takım, 72. dakikada Wilfried Zaha'nın golüyle skora denge getirdi. Baskılı mücadelesine devam eden Galatasaray, 89. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golle öne geçti ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 60 yapan sarı-kırmızılı takım, zirvede yer alan Fenerbahçe ile puanını eşitledi. Gaziantep FK ise 23 puanda kaldı.

Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından galibiyet sevincini tribündeki taraftarlarıyla paylaştı. Maç sonunda galibiyet "üçlü"sünü Barış Alper Yılmaz yaptırdı.

Ligde son 11 maçını kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'deki son 11 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, ayrıca ligde son 4 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

Sahasında 29 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 29 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 29 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 27 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Evinde 12'de 12 yaptı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 12. maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Zaha'nın 9. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü atan Wilfried Zaha, bu sezon Süper Lig'de 9. kez ağları havalandırdı.

Fildişi Sahilli futbolcu, ligdeki maçlarda daha önce 8 kez topu filelerle buluşturmuştu. Zaha, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de bir kez skor üretmişti.

Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden Barış Alper Yılmaz ise bu sezon ligde ilk kez topu ağlara yolladı.

Okan Buruk rekor kırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, alınan bu galibiyetle bir rekora imza attı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör oldu.

Galatasaray direklere takıldı

Karşılaşmada baskılı bir mücadele ortaya koyan Galatasaray, toplarının direkten dönmesiyle büyük şansızlık yaşadı.

Müsabakanın 4. dakikasında Mauro Icardi'nin kafasında top üst direkten auta çıkarken, 41. dakikada Kerem Demirbay'ın yaklaşık 25 metre mesafeden şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

İkinci yarıda da 56. dakikada Dries Mertens aynı şansızlığı yaşadı.

Maçın 78. dakikasında ise önce Wilfried Zaha'nın şutunda, ardından Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda top direğe takıldı.