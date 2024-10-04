Okan Buruk'tan RFS maçı sonrası açıklama: Bize yakışmayan bir sonuç

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Letonya ekibi RFS ile 2-2 berabere kaldı.

Maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Buradan üç puan alıp, yolumuza iki maç kazanarak devam etmek istiyorduk. Maça da bu şekilde başladık. Beklediğimiz gibi bir oyun oldu. Rakibimiz dörtlü savunmayla başlayıp beşe döndü. Burada daha çok üretmemiz gerekiyordu. Oyun içerisinde yüzde 75’e yakın top bizdeydi. Burada daha çok üretmemiz gereken yerler vardı. 1-0’da yine top bizde oldu. Rakip bekledi. 2-0’ı yakaladık yine top bizde oldu, rakip bekledi. Bunu oyun içerisinde birkaç kez daha yaşadı" diye konuştu.

"Kendi oyunumuzun altında kaldık"

Kendi oyunlarının altında kaldıklarını söyleyen Buruk, "Hava topları, ikinci toplar ve savunmada belki rakibimizi önemsememiz birinci golü yedirdi. Burada hem birinci topu hem oyun devamında savunma dörtlüsünün daralmasını doğru bir şekilde yapamadık. 2-1 devreye girdik. İkinci yarı rakibimizin bekleyeceğini biliyorduk. Top yine bizdeydi ve daha çok üretebilirdik ama devamında yine ikinci golü yedik. Burada yine savunmada bence doğru eşleşemedik ve ikinci golü yedik. Devamında yine beklediğimiz gibi rakip savunmada bekledi, biz üretmeye çalıştık. Değişiklikler yaptık ama değişikliklerin de çok oyuna etkisi olmadı. Biraz Barış’ın sağ beke geçmesi sağ bekten daha çok üretmemize, oradan Yunus ile beraber gelmemize neden oldu. Yunus maçın en iyilerinden biriydi. Onun altını tekrar çizeyim. Daha çok üretmemizi sağladı ama diğer yerlerden çok fazla üretemedik. Bireysel olarak üretemedik. Uzaktan şutla çözebilirdik, duran topla çözebilirdik. Hiç biriyle üçüncü golü bulamadık. Oyun içerisinde hakem oyunun yavaşlamasına müsaade etti.. Devamında da istediğimiz sonucu alamadık, üzgünüm. Bizden beklenti çok yüksek. Bu kadar önemli bir takımdan beklentinin yüksek olması normal. Kendi oyunumuzun birçok yerinde altında kaldık" şeklinde konuştu.

"Bize yakışmayan bir sonuç"

Karşılaşmada 2-0 öne geçip, çok rahat kazabilecekleri maçı yaşadıkları konsantrasyon eksiklikleriyle başaramadıklarını ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Rakibi özellikle savunmada daha çok önemsememiz gereken yerler vardı ama bunu yapamadık. Bu anlamda üzgünüz. Taraftarımızdan ve ülkemizden özür diliyoruz. Bize yakışmayan bir sonuç. Çok rahat kazanabileceğimiz maçı, 2-0’a getirdiğimiz maçı zaman zaman yaşadığımız konsantrasyon eksiklikleri ile başaramadık. Bir avantajımız vardı. İlk maçı kazanmıştık. Bugün de buradan kazanıp yolumuza devam etmek istiyorduk. Onu başaramadık. Rakibimizi de tebrik etmek istiyorum. İyi mücadele ettiler. Kendi oyunları bu, iyi kapanan bir takım. İki gol atmamıza rağmen devamında bize cevap verdiler. Benim için de oyuncularım için de bu bize yakışmadı. Son dakika yediğimiz golle berabere kalmak biraz negatif olarak etkiliyor. O yükselen moralinizi biraz daha aşağıya çekebiliyor. Bu başka maç bizim için. Burada da aslında gol anlamında, gol yollarında sıkıntı yaşadınız mı derseniz, burada iki golü bulduk. Bunu korumamız gerekirdi. Hem korumamız hem arttırmamız gerekiyordu. Bence çok erken 2-1 olması, ikinci yarının başında da rakibimizin 2-2’yi yakalaması burada psikolojik olarak bizi biraz daha aşağı çekti. Bir önceki maçtan da bir hikaye vardı zaten" açıklamasında bulundu

"İki kaza yaşadık"

Kim oynarsa oynasın herkesin en iyisini yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Okan Buruk sözlerine şöyle devam etti:

"Burada Davinson, Torreira, tabii ki onlar olduğunda da gol yeme ihtimaliniz var. Olmadıklarında da gol yeme olasılığınız var ama Galatasaray’ın kadrosu çok geniş. Çok önemli oyuncular var. Zaten çok önemli oyuncular olduğu için Galatasaray kadrosundalar. O yüzden kim girerse girsin, kim değişirse değişsin herkes en iyisini yapmak zorunda. Hala oyuncularıma çok güveniyorum. İki kaza yaptık, bunu affettirmek için hafta sonu oynayacağımız maçı sahamızda en yüksek şiddette, en yüksek istekle, en yüksek konsantrasyonla oynayacağız. Çok gol yedik, evet. Geçen sene çok az gol yiyen bir takımdık. Bu sene daha çok gol yedik. Son iki maça baktığımızda oyunu daha çok önemsememiz gerekiyor. Oyun içerisinde daha çok olmamamız gerekiyor. Savunma oyuncuları için de ilk iş savunma yapmak. Tabii ki oyun kuracağız, tabii ki hücuma katılacağız ama en doğru şey savunmacıların iyi bir savunma oyuncuları olduğunu bilmeleri. Savunma yapmaya odaklanmamız lazım. Takım savunmasına da yapmamız gerekiyor. Kasımpaşa maçında da şunu söyledim. İkinci yarı atak yapamadık. Doğru düzgün pozisyona giremedik ama savunma da yapamadık. Hiçbir zaman savunma takımı olmadık bu zamana kadar biliyorsunuz. Hep kendi oyunumuzu oynadık ama bugün oyun içerisinde de bence belli bölümlerde savunma ciddiyetimizin daha düşük olduğunu düşünüyorum. Bu da genel olarak çok fazla gol yememizi sağlıyor. Tamir edeceğiz."

Önde baskı yapan bir takım oldukları için arka tarafta risk alan bir takım olduklarını belirten Buruk, "Eşleşmelerde daha başarılı olmamız gerekirdi. Hava hakimiyetindeki gücümüzü bazı pozisyonlarda kullanamadık. Çabuk bozulduğumuz pozisyonlar oldu. Maçın en son bölümünde de yaptığımız değişikliklerle biraz da ofansif riskler aldık. Bizim oyunumuzun içerisinde bu var ama ilk yediğimiz golle mesela yine arkada üçüncü oyuncumuz içeri daha çok sıkışsaydı bu golü yemeyecektik" dedi.

"Şikayet edeceğimiz hiçbir şey yoktu"

Hava durumuyla ilgili bir sorun olmadığını, futbol oynamak için de güzel bir hava olduğunu aktaran sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Havayla ilgili problem yoktu. Futbol oynamak için güzel bir havaydı. Tabii ki tam bir stat atmosferi yaşayamıyorsunuz. İki tarafta tribün yok. Arada pist vardı, çok fazla stat atmosferi olmuyor ama çok güzel bir zemin vardı. Bence hem zemin hem de hava güzeldi. O yüzden oyuncularımızın bahane edeceği hiçbir şey yoktu. Golle başladık, 2-0’ı da yakaladık. Burada şikayet edeceğimiz hiçbir şey yoktu. Bugün bir şansızlık yaşadık. Bu da bizim hatamız. Onu en kısa zamanda düzelteceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.