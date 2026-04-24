Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ile 10 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 1'i hükmen olmak üzere 5 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, pazar günü saat 20.00'de RAMS Park'ta Fenerbahçe ile oynayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-lacivertlilere karşı 11. derbisine çıkacak.
Fenerbahçe ile 23 kez karşılaştı
Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk'un çalıştırdığı takımlar, bu maçlarda 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.
Okan Buruk'un, Galatasaray teknik direktörü olarak Fenerbahçe ile oynadığı derbiler şöyle:
10.01.2026
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 2 (Süper Kupa)
01.12.2025
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (Lig)
02.04.2025
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Ziraat Türkiye Kupası)
24.02.2025
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)
21.09.2024
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)
19.05.2024
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)
07.04.2024
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Kupa - hükmen)
24.12.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)
04.06.2023
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)
08.01.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)