Okan Buruk'un burnunu sıkmıştı: Mourinho'nun cezası ne olacak?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun derbinin ardından saha içinde Okan Buruk'un burnunu sıkması gündem oldu.

Buruk karşılaşmanın ardından yaptığı açıklama konuya ilişkin olarak, "Benim onunla aramda bir şey olmadı. Ben hakemleri tebrik ettim, o da tebrik etti. Ben giderken arkadan müdahalesi oldu. Burnumda bir çizik oluştu. Çok da abartmayacağım ama şık bir şey değildi. Maç önü de sonu da birbirimizin elini sıkmamız gerekirdi ama dediğim gibi çok da önemli değil. Yaşananları abartmayacağım" ifadelerini kullandı.

Muhtemel cezalar

Mourinho'nun yaşananlar sonrası PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor. Portekizli çalıştırıcının hangi maddeden sevk edilebileceği ve alabileceği cezalar ise merak konusu.

Futbol Disiplin Talimatı'na göre Jose Mourinho, "Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ya sevk edilirse 1-3 maç ceza alabilir.

Jose Mourinho, Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesindeki "Saldırı" nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesi durumunda ise 5-10 maç ceza alabilir.