Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'un cezası belli oldu!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, Kocaelispor maçının ardından PFDK'ye sevk edilmişti. TFF, Ali Yiğit Buruk'un cezasını açıkladı.
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında oynanan Galatasaray–Kocaelispor maçının ardından yaşanan olaylara ilişkin kararlar açıklandı. Sürecin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit Buruk’a verilen ceza belli oldu.
PFDK’dan Ali Yiğit Buruk’a 15 gün hak mahrumiyeti cezası
Karşılaşma sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Ali Yiğit Buruk'a, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Federasyondan yapılan açıklamada, söz konusu cezanın "Sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle uygulandığı belirtildi.