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Okçu kadın milliler Avrupa şampiyonu

Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olurken, Makaralı Yay Erkek Milli Takımı gümüş madalya kazandı.

Haber Merkezi
AA
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Okçu kadın milliler Avrupa şampiyonu
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Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde İspanya'yı yenerek altın madalya kazandı.

Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Ayşe Bera Süzer, Hazal Burun ve Begüm Yuva'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde İspanya'yla karşılaştı.

Rakibini 234-217 mağlup eden milli takım, Avrupa şampiyonu oldu.

Erkeklerden gümüş madalya

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, gümüş madalya elde etti.

Şampiyonada Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu ve Yağız Sezgin'den oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, finalde İtalya'yla karşılaştı.

Rakibine 233-231 yenilen milli takım, şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

 