Olası Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için TFF'den açıklama: Derbi nerede oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekiminin ardından Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin yarı finalde karşılaşma ihtimali ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu, yarı final karşılaşmalarının 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynanacağını açıkladı.

Derbiye UEFA engeli

Eğer Beşiktaş ve Fenerbahçe, kupada rakiplerini eler ve yarı finale çıkar ise Beşiktaş, dev derbiyi kendi sahasında oynayamayabilir. UEFA Avrupa Ligi finalinin 20 Mayıs'ta oynanacak olması nedeniyle UEFA'nın stadyumu 1 hafta önceden teslim alarak bakıma sokması bekleniyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlılar, olası bir Fenerbahçe maçını kendi sahasında oynayamayacak.

TFF'den açıklama geldi

UEFA Avrupa Ligi Finali'ne bu sezon 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapacaktır.

Final müsabakası sebebiyle Beşiktaş Park Stadyumu'nun 10 Mayıs'tan sonra UEFA'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde, 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynayacağı yarı final müsabakası 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacaktır.

Diğer yarı final müsabakası ise daha önce ilan edildiği gibi 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacaktır. Nihai programlar çeyrek final müsabakalarından sonra ilan edilecektir.'