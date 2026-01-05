Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko! Beşiktaş GAİN'in 13 maçlık serisi sona erdi

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Beşiktaş, 1 sayı farkla önde kapattı: 24-23.

İkinci periyot başa baş geçerken, Fenerbahçe devreye 48-47’lik skorla girdi. Farkı açan Fenerbahçe, üçüncü periyodu 82-62 üstün tamamladı.

Son periyotta farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe, parkeden 101-87 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi, Fenerbahçe Beko’da 27 sayı üreten Talen Horton Tucker oldu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 12’nci galibiyetini elde etti. Beşiktaş GAİN ise ligdeki 13 maçlık serisi sona erdi ve ilk yenilgisini aldı.

Derbi tribün olayları nedeniyle 15 dakika durdu

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi, tribün olayları nedeniyle 15 dakika durdu. Siyah-beyazlı taraftarların küfürlü tezahüratları üzerine hakemler üç kez anons yaptırdı ve maçın bitimine 4 dakika 53 saniye kala soyunma odasına gitti. Salonda küfürlü tezahürat yapılmaması ve bir sonraki derbinin seyircisiz oynanacağı hatırlatıldı. Hakemlerin geri dönmesiyle mücadele 15 dakikalık gecikmenin ardından kaldığı yerden devam etti.