Olaylı derbinin yankıları sürüyor: Fenerbahçeli 2 futbolcu ifadeye çağrıldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın Yardımcı Antrenör olan oğlu Emre Kartal ve diğer kişiler tarafından başına vurularak darp edilen Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı Müdürü A.Ç.’ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 kişi hakkında "Adli İşlem" başlatıldığı ifade edilmişti.

Çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde; savcılık tarafından ifadeleri alınacak 5 kişi arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal ve A.Ç.’nin saçlarından çeken Fenerbahçe Eski Yöneticisi ve yeniden Fenerbahçe Başkanlığı için seçime hazırlanan Ali Koç’un listesinde olacağı iddia edilen Hulusi Belgü de bulunuyordu.

2 futbolcu da aralarında

Edinilen bilgilere göre, ifadeye çağrılan 5 isim arasında, son dönemde tartışmaların odağında yer alan Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş ile Sarı Lacivertlilerin Nijeryalı futbolcusu Osayi Samuel’in de olduğu öğrenildi. Söz konusu kişilerin şu ana kadar ifade vermeye gitmediği belirtildi.

İddialara göre; savcılık tarafından ifadeleri alınacak 5 kişi arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal, futbolcu Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş ve saldırıya uğrayan A.Ç.’nin saçlarından çeken Fenerbahçe Eski Yöneticisi ve Fenerbahçe Başkanlığı için seçime hazırlanan Ali Koç’un listesinde olacağı iddia edilen Hulusi Belgü de bulunuyor. Belgü, 2022 yılında yürütülen bir soruşturma doğrultusunda, sahte faturalarla devletin zarara uğratılmasına yönelik Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen "Demir Yumruk" adı verilen operasyon kapsamında tutuklanmıştı.

Valilik açıklama yapmıştı

İstanbul Valiliği; geçtiğimiz Pazar akşamı saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı’nda oynanan olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili bir açıklama yapmıştı. Söz konusu iddialara ilişkin Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın Yardımcı Antrenör olan oğlu Emre Kartal ve diğer kişiler tarafından başına vurularak darp edilen Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı Müdürü A.Ç.’ya yönelik darp girişiminde bulunan söz konusu 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edilmişti.