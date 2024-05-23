Olaylı gece! Ergin Ataman: 'Alman polisi beni tartakladı'

EuroLeague’de Final Four'a yükselen Fenerbahçe Beko, 24 Mayıs Cuma günü saat 19.00’da Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşılaşacak.

Karşılaşma öncesi Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında gerginlik çıktı.

Berlin'deki oteline ulaşan Yunan ekibi otele giriş yaptığı sırada, çevrede bulunan Fenerbahçeli taraftarlar, Ataman'a "Doping yapsana, doping yapsana, Ergin Ataman, doping yapsana" tezahüratı yaptı.

Ataman, kendisine yönelik tezahüratlar sonrası Fenerbahçeli taraftarlara ""S.... lan" diye karşılık verdi.

"Görüntüleri ve şahitleri var"

Ergin Ataman, yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ataman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Konaklayacağımız otele girerken ilk önce Fenerbahçe taraftarının saldırısına uğradım. Daha sonra ailemle asansöre binerken bizi koruması gereken polisin beni itmesi sonucunda yere düştüm. Beni tartakladı. Bu olayın görüntüleri ve şahitleri var. Cumhurbaşkanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza ve Berlin Büyükelçiliğimize haber verdik. Sağ olsun ilgileniyorlar. Şu an lobide bekliyoruz. Odaya çıkmamıza izin vermiyorlar" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe taraftarıyla hiçbir sıkıntım yok"

Otele gelen polis ekipleri, yaşananlar sebebiyle üzüntülerini dile getirirken, Ergin Ataman; Fenerbahçe'yi desteklemek için otele gelen taraftarlarla yaşanan gerginlikte polis ekiplerinin takımı korumak için daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Otele girişte ihmal olduğunun altını çizen Ataman, şöyle konuştu:

"Tabii ki yaşananların büyük bir sıkıntıya neden olacağını düşünmüyorum. Benim Fenerbahçe Kulübü'yle, sağduyulu Fenerbahçe taraftarıyla hiçbir sıkıntım yok. Ama maalesef sürekli bu tip provokasyon yapan holiganlar her kulüpte var. Umarım Alman polisi de gerekli dersi alır ve bütün takımlara gerekli korumayı sağlar. Bizim de holiganlarımız gelecek. Burada ciddi bir güvenlik eksiği görüldü. İnşallah bu olay da örnek olur. Maalesef tatsız bir durum başımıza geldi. Alman polisinin de turnuvaya güvenlik açısından ehemmiyet vermesini sağlar. Büyükelçimiz ve Başkonsolosumuz da buraya gelip destek oldular. Onlara da teşekkür ediyorum. Sonuçta bir maç yapılacak. Buraya takımlar uzun bir maraton sonunda büyük bir başarıyla geldi. Bir takım kazanacak, bir takım kaybedecek. Bunun bilinci içinde olmamız lazım. Ama maalesef bazı holiganlar sadece olay çıkarma derdindeler. Biz sahaya çıkıp mücadelemizi yapacağız."