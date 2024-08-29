  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçıyla ilgili yeni gelişme: 2 polis müdürü görevden alındı
Takip Et

Olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçıyla ilgili yeni gelişme: 2 polis müdürü görevden alındı

Göztepe-Fenerbahçe yaşanan olaylar nedeniyle İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde sorumlu iki polis müdürünün müfettiş raporuyla görevlerinden alındığı açıklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçıyla ilgili yeni gelişme: 2 polis müdürü görevden alındı
Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç, 51. dakikada deplasman tribününe alınmayan taraftarlarına destek olmak için sahaya inmişti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nun Güney tribünü önünde yabancı maddelere maruz kalan Koç, Göztepeli bir görevli tarafından yere itilerek düşürülmüştü. Bu gelişmelerin ardından mücadele hakemi Kadir Sağlam oyunu durdurdu ve Ali Koç korumaları eşliğinde protokol tribününe geri döndü.

İki polis müdürü görevden alındı 

Maçta yaşanan olaylar nedeniyle, İzmir Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürü ve Spordan Sorumlu İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı, müfettiş raporuyla görevden alındı.

Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç'un cezasına indirimTahkim Kurulu'ndan Ali Koç'un cezasına indirimSpor

 

PFDK'dan Ali Koç ve Göztepe'ye cezaPFDK'dan Ali Koç ve Göztepe'ye cezaSpor

 

Spor
Beşiktaş fark atarak turu geçti
Beşiktaş fark atarak turu geçti
Trabzonspor, Konferans Ligi’ne veda etti
Trabzonspor, Konferans Ligi’ne veda etti
Şampiyonlar Ligi’nde kuralar çekildi: İşte eşleşmeler!
Şampiyonlar Ligi’nde kuralar çekildi: İşte eşleşmeler!
Hakeme saldırmıştı! Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin cezası belli oldu
Hakeme saldırmıştı! Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin cezası belli oldu
Nilüfer Belediyespor'u sarsan ölüm! Victoria Lopez hayatını kaybetti
Nilüfer Belediyespor'u sarsan ölüm! Victoria Lopez hayatını kaybetti
Milli sporcu Öznur Cüre Girdi dünya rekoru kırdı
Milli sporcu Öznur Cüre Girdi dünya rekoru kırdı