  Olaylı Trabzonspor maçı sonrası çarpıcı iddia: Arda Kardeşler'in düdüğü asıldı!
Olaylı Trabzonspor maçı sonrası çarpıcı iddia: Arda Kardeşler'in düdüğü asıldı!

Eski hakem Fırat Aydınus, Trabzonspor'un Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçta çaldığı düdük sonrası tepkilerin odağına oturan hakem Arda Kardeşler ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında Trabzonspor, kazandığı faul sonrası topu hızlı şekilde oyuna soktu. Bordo-mavililerin gol tehlikesi yaratacağı bir atağın başlangıcı olacakken hakem Arda Kardeşler tekrar düdüğünü çaldı ve atışın yerinden kullanılmasını istedi.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan katıldığı canlı yayında, "Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir!" ifadelerini kullanmış, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise "Bu hata değil, bedeli de ağırdır! Hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu hakem hatası değildir! Gereğini fazlasıyla yapacağım" demişti.

Eski hakem Fırat Aydınus, konuya ilişkin olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarıyla Arda Kardeşler’in düdüğünü asması yönünde karar alınmış ve kendisine söylenmiş." ifadelerini kullandı.

Aydınus ayrıca, "Bununla birlikte TFF Başkanı tarafından Ferhat Gündoğdu’nun istifası talep edilmiş.. Gündoğdu ise sözleşme hükümlerini dile getirmiş." dedi.

