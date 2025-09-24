  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Olaylı Trabzonspor maçı sonrası Kardeşler sessizliğini bozdu: Hedef gösterildim!
Takip Et

Olaylı Trabzonspor maçı sonrası Kardeşler sessizliğini bozdu: Hedef gösterildim!

TFF, Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki kararı sonrası hakem Arda Kardeşler gündeme oturdu. Canlı yayına katılan Arda Kardeşler kendisi hakkındaki açıklamalara tepki gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Olaylı Trabzonspor maçı sonrası Kardeşler sessizliğini bozdu: Hedef gösterildim!
Takip Et

Trabzonspor-Gaziantep FK maçında verdiği kararla gündeme oturan hakem Arda Kardeşler'in bileti kesildi.

Kardeşler, HT Spor'da canlı yayına katılarak kendisi hakkında TFF'den gelen açıklamalara sitem etti. 

Arda Kardeşler açıklamasında; "TFF başkanının 'hata değil, planlı bir eylem' demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke yayına bağlanmadan önce benimle iletişime geçseydi." dedi.

Kendisini hedef gösterdiklerini belirten Arda Kardeşler, "Pozisyonda bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve ben çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım" sözlerini sarf etti.

Gerçeğinden ayırt edilemiyor! Altın ve gümüş rekor kırdı, sahtecilikte patlama yaşandıGerçeğinden ayırt edilemiyor! Altın ve gümüş rekor kırdı, sahtecilikte patlama yaşandıEkonomi
Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti: Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat kullanmışlar!Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti: Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat kullanmışlar!Gündem
Türk vatandaşlığı için muvazaalı gayrimenkul satışı yapan organize suç örgütü çökertildiTürk vatandaşlığı için muvazaalı gayrimenkul satışı yapan organize suç örgütü çökertildiGündem
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 24 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 24 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Spor
Ali Koç'tan Fenerbahçe kongre üyelerine veda mektubu
Ali Koç'tan Fenerbahçe kongre üyelerine veda mektubu
PFDK'dan Fenerbahçe ve Ali Koç'a para cezası
PFDK'dan Fenerbahçe ve Ali Koç'a para cezası
7 Süper lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
7 Süper lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig kulübü duyurdu: Biletler ücretsiz dağıtılacak
Süper Lig kulübü duyurdu: Biletler ücretsiz dağıtılacak
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, futbolcularla bir araya gelecek
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, futbolcularla bir araya gelecek
UEFA’da sıcak saatler: İsral'in men edilmesi oylanacak
UEFA’da sıcak saatler: İsral'in men edilmesi oylanacak