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Fransız ekibi Lyon, Galatasaray'dan Zaha'yı kiraladığını açıkladı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olimpik Lyon, Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha'yı kiraladıklarını açıkladı.

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Fransız ekibi Lyon, Galatasaray'dan Zaha'yı kiraladığını açıkladı
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Fransız kulübünden yapılan açıklamada, bir sezonluğuna kiralanan 31 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe 3 milyon avro ödeneceği bildirildi.

Geçen sezon başında takıma katılan Zaha, oyun olarak beklentileri karşılayamasa da 43 resmi maçta 10 kez fileleri havalandırdı.

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