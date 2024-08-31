Fransız ekibi Lyon, Galatasaray'dan Zaha'yı kiraladığını açıkladı
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olimpik Lyon, Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha'yı kiraladıklarını açıkladı.
AA
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Fransız kulübünden yapılan açıklamada, bir sezonluğuna kiralanan 31 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe 3 milyon avro ödeneceği bildirildi.
Geçen sezon başında takıma katılan Zaha, oyun olarak beklentileri karşılayamasa da 43 resmi maçta 10 kez fileleri havalandırdı.
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