Olimpiyatta milyon dolarlık poz: Servet kazandı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nda Hollandalı sürat patencisi Jutta Leerdam, kadınlar 1000 metre yarışında bitiş çizgisini 1 dakika 12 saniye 31 salisede geçerek, olimpiyat rekoru kırdı.

Leerdam, kazandığı yarışın ardından muhtemelen reklam amaçlı olarak kıyafetinin fermuarını açtı ve atletini gösterdi.

NTV'nin haberine göre yarışın sona ermesiyle birlikte formasının fermuarını açarak Nike marka atletini gösteren Hollandalı sporcunun bu görüntüsü 6 milyonun üzerinde izlendi ve ardından sponsorluk geldi. Nike, "Bu kadar hızlı olduğunuzda izin istemezsiniz" mesajını paylaştı.

Hollandalı sporcunun bu pozla 1 milyon doların üzerinde bir gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Leerdam, kazandığı yarışla ilgili olarak "Bu gerçekten bir hayalin gerçekleşmesi, inanılmaz. Bitiş çizgisini geçtikten sonra çok şaşırdım, çok yorgundum ve çok duygusaldım. Zor olacağını biliyordum çünkü Femke Kok gerçekten iyi bir derece elde etmişti" dedi.